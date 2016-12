El cierre al público del Castell de Xàtiva deja a las puertas a decenas de visitantes

Sabido es que el castillo de Xàtiva cierra todos los lunes del año. Pero también que si éste es festivo o víspera de festivo, el cierre quizá no se activa. El día 26 de diciembre, el llamado segundo día de Navidad, es festivo en 14 de las 17 comunidades autónomas españolas, entre ellas la valenciana. Y parece que es, de igual modo, una jornada propicia para el turismo patrimonial. Así debieron de pensarlo las decenas y decenas de coches que a lo largo del día se dirigieron rumbo a la fortaleza. Pero para perplejidad de todos ellos, la verja de acceso situada poco después de Mont Sant estaba cerrada. El castillo, ayer, no era visitable. «No me lo puedo creer», explicaba, antes de maniobrar „no sin dificultad„ para volver hacia atrás el conductor de un vehículo procedente de Valencia, quien había pensado que el castillo, ayer, estaría abierto. Detrás de el suyo había cola. Era por la mañana y, según posteriores testimonios a los que ha tenido acceso este diario, en las horas siguientes siguió reproduciéndose la situación: ayer llegaron a Xàtiva cientos de visitantes a presenciar el belén y como, además, el día era frío pero muy soleado, no dudaron en extender su visita a la fortaleza. De ahí la mayor demanda que otros años por estas fechas o en situaciones similares.

«Es muy difícil acertar»

La concejal de Turismo y concejal responsable del castillo, Mariola Sanchis, dijo ayer que «hemos seguido el mismo criterio de otros años. Y pensamos que no había motivo para abrir el lunes porque en fechas similares en las que se ha decidido abrir, la asistencia fue casi nula». La edil cita el caso del 5 de enero de este año o de otro lunes que fue víspera de festivo y el castillo estaba abierto. «No vino prácticamente nadie», asegura. La concejal lamenta que ocurriera lo de ayer y admitió que «es muy difícil acertar. No me hubiera pensado que un día como ayer, tan de estar en sus casas las familias, pudiera venir tanta gente. Lo lamento de verdad y pensaremos qué hacer en fechas similares en un futuro». Sanchis alegó también que el personal del castillo trabajó el 24 y el 25 y merecían un descanso.