La Granja traslada a los vecinos la manera en cómo ampliar el cementerio municipal

El cementerio de La Granja de la Costera está en las últimas: apenas quedan nichos disponibles y urge una ampliación. Sin embargo, las dos opciones que maneja el consistorio para hacerlo acarrean sendos inconvenientes. El primer edil ha optado por someter la decisión a las urnas y que sean los vecinos quienes elijan si es preferible ampliar el camposanto en los terrenos adyacentes (una de las opciones, la más cara) o por el contrario, construir nuevos nichos dentro del recinto actual, lo que acarrearía un abigarramiento del mismo.

El sometimiento de las inversiones municipales al juicio directo de los ciudadanos a través de las consultas populares „con casos de referencia, como el exitoso Ontinyent Participa„ está comenzando, sin embargo, a ser cuestionado por otras corrientes de opinión. Y es que muchos ven en estos procesos de participación una especie de de «dejación de funciones» de los alcaldes, que se inhiben así de decidir sobre cuestiones como mínimo controvertidas y así la responsabilidad se diluye entre todos. Este de la Granja sería un caso claro de ello, ya que el primer edil, Juan Carlos Garrido, va a dar a elegir a los vecinos entre dos opciones que, ambas, acarrean «daños colaterales».

El alcalde, en declaraciones a Levante-EMV, no piensa así. Garrido explicó ayer que «todo lo que esté relacionado con el cementerio es un asunto delicado y dar a elegir a los vecinos no es quitarse el muerto de encima o escurrir el bulto, quiero sumar en vez de restar. Yo pienso vivir siempre en mi pueblo y no quiero que un día, visitando el cementerio, alguien me pueda decir: esto lo hizo éste sin consultar con nadie».

Garrido ha explicado que hay sobre la mesa dos posibilidades, que son las que se someterán a consulta. Una de ellas contempla replantear el interior del recinto para construir los nuevos nichos en la parte central, lo que, según Garrido, «podría eliminar la visibilidad y la sensación de amplitud que ahora tiene». La otra pasaría por realizar un anexo al cementerio actual, para lo cual el consistorio debería adquirir los terrenos adyacentes. De optar por esta vía, «podría ocurrir que la inversión de la Diputación de Valencia no fuera suficiente para cubrir la totalidad del coste», ante lo cual, Garrido ya ha avanzado que el ayuntamiento destinaría a su financiación parte de las ayudas de los planes provinciales del próximo año. «En cualquier caso, serán los vecinos y vecinas de La Granja de la Costera los que decidirán cuál de las dos vías ven más conveniente, ya que consideramos que se trata de una actuación de especial sensibilidad en la que es importante contar con la opinión de los vecinos», explica.

Avenida de la Diputación

Además de la reforma del cementerio, las ayudas de la Diputación de Valencia harán posible también en el próximo año acometer la esperada reforma de la avenida Diputación, un paseo situado a la entrada del municipio que se va a reformar al objeto de duplicar el espacio destinado al disfrute de los vecinos y vecinas. El proyecto contempla una inversión global de 150.000 euros, de los cuales 124.000 euros los aportará la corporación provincial a través de una ayuda que se comprometió en el año 2014, durante la anterior legislatura, pero que sin embargo nunca se llegó a conceder.