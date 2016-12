La obra para evitar inundaciones del Clariano lleva casi 20 años aparcada

La Generalitat lleva aparcando desde finales de los 90 un ambicioso proyecto para encauzar y adecuar el río Clariano a su paso por el núcleo urbano de Ontinyent. Las lluvias torrenciales del 19 de diciembre, las más catastróficas en la localidad desde 1982, provocaron el desbordamiento del afluente del Albaida y obligaron a desalojar a una treintena de vecinos de la calle Cantereria que viven pegados al cauce y con el miedo en el cuerpo. El balance de daños deja diversas viviendas anegadas y cuantiosos desperfectos económicos, a tiempo que saca a relucir la falta de medidas para prevenir grandes inundaciones en el territorio.

Desde la última gran crecida del río en 1997 hasta ahora, han sido varios los compromisos que finalmente han quedado en papel mojado. El último se remonta a 2011, cuando la Conselleria de Medio Ambiente presupuestó una intervención de 2,89 millones de euros encaminada a desterrar el peligro de Cantereria mediante la transformación del cauce del Clariano en un espacio verde integrado en la ciudad y el acondicionamiento del lecho. El proyecto preveía la canalización de un tramo de medio kilómetro entre el Pont Vell y el Pont de Paduana, donde debía construirse un muro de hormigón de 6 metros de altura en el margen derecho. También se planteaba la adecuación de los colectores pluviales del río.

La obra, sin embargo, se esfumó de los presupuestos autonómicos de 2012, víctima de la austeridad del Consell y de las complejidades técnicas que revestía su ejecución.

En el ayuntamiento no tienen constancia de que se haya producido ningún avance. Fuentes municipal subrayan que las competencias para autorizar cualquier intervención sobre el cauce recaen en exclusiva en la Confederación Hidrográfica del Júcar, una circunstancia que retrasa aún más la adopción de medidas. En un informe de 2013, este organismo predijo un elevado riesgo de desbordamiento del Clariano en un periodo de diez años y alertó de un peligro de gran riada a largo plazo, que podría llegar a afectar a 800 vecinos y generar daños valorados en 77,3 millones de euros en el peor de los escenarios. El Clariano ha sufrido 15 inundaciones históricas.

Una de las propuestas más votadas en el Ontinyent Participa de este año consiste en la ejecución de mejoras en el entorno del río. La corporación municipal contempla intervenciones en los márgenes, fuera del dominio público hidráulico, en el marco de una estrategia urbana global (Edusi) que persigue integrarlo en la ciudad. Sin embargo, diversos vecinos han utilizado la herramienta participativa para reclamar una mejora más profunda del afluente del Albaida. «Si bien está pendiente una actuación global de encauzamiento y adecuación del tramo del río a su paso por el casco urbano, no se puede plantear actualmente ninguna obra sin tener presente el curso del agua „competencia de la CHJ„y que se trata de una zona inundable», responde el consistorio una de las propuestas.

El Patricova, en punto muerto

Aunque su ejecución sigue en punto muerto, el Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de inundaciones en la C. Valenciana (Patricova) actualizado por la conselleria en 2015 señala a Ontinyent como zona sensible e incluye en su catálogo de actuaciones «de alta prioridad» el drenaje de dos afluentes del Clariano mediante la construcción de sendos colectores con salida al río para mejorar la capacidad de desagüe actual y evitar que se acumule el agua pluvial procedente de la escorrentía de las laderas próximas a dos áreas densamente pobladas de la localidad, una al norte y otra al sur. La intervención, que se valora en 900.000 euros y tendría un plazo estimado de ejecución de 12 meses, ya figuraba en el Patricova original de 2003. Desde la conselleria no ponen fecha aún a la obra e indican que la propuesta está en fase de «estudio de alternativas».