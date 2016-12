Barberán acusa a Arévalo de «ponerse una medalla que no le corresponde» con el ICIO de los molinos

El exportavoz socialista de Enguera, Alfredo Barberán, ha reprochado al exalcalde Santiago Arévalo que se atribuya el mérito de la sentencia de primera instancia que reconoce al ayuntamiento el cobro de 2,9 millones de euros reclamados a la empresa promotora de los parques eólicos en concepto del impuesto de construcciones (ICIO). Barberán ha sacado a la palestra un documento firmado por Arévalo mediante el cual „según figura en el encabezamiento del escrito„«intentaba realizar una liquidación final del ICIO a Acciona por un importe de un millón de euros», una cuestión que, a juicio del exportavoz del PSOE, «era lesiva para los intereses de los vecinos de Enguera» porque «dejaba sin cobrar los 3 millones de euros más que correspondían por el valor de la obra de los parques eólicos».

Barberán asegura que cuando descubrió ese documento, fechado el 12 de noviembre de 2010, inició junto al grupo municipal socialista «la reclamación del impuesto justo que debía liquidarse a la empresa, a través de preguntas y mociones en los plenos municipales e informando públicamente a los vecinos». «Una vez más, el exalcalde Arévalo miente descaradamente, pero las mentiras tienen las patas cortas y es muy fácil desmontar su patraña», sostiene Barberán.

La liquidación inicialmente practicada por el consistorio calculaba el valor de las obras descontando la maquinaria y una serie de trabajos subsidiarios. Sin embargo, según el exportavoz socialista, a la fecha del documento el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en una sentencia firme de 2010 que validaba la posibilidad de cobrar el ICIO sobre el presupuesto total de la obra. Barberán afirma que Arévalo giró la liquidación «sin esperar a la finalización de las obras del parque eólico y sin dejar que los técnicos pudieran realizar la comprobación definitiva de lo construido». «Ahora pretende colocarse una medalla que no le corresponde y silenciar las veces que nos descalificó, diciendo que proponíamos era imposible, que éramos unos indocumentados, que no sabíamos de leyes y normativas y que no nos enterábamos de nada», censura el exportavoz. «Ahora los tribunales respaldan nuestra reclamación de cobro que tantas veces rechazó Arévalo», apostilla.

En opinión de Barberán, «cuando Arévalo vio que no tenía escapatoria para aprobar una liquidación definitiva nueva con el importe total, ya que los técnicos municipales se pronunciaron a favor de nuestras tesis sobre el cobro, entonces decidió esperar al tope de los 4 años para aprobar la nueva liquidación final y lo cumplió aprobando dicha liquidación en su última Junta de Gobierno Local antes de las Elecciones de 2015, con la intención de evitar posibles responsabilidades judiciales por menoscabo de la hacienda pública en un futuro. Por ello, el actual alcalde y su equipo de gobierno han tenido que reclamar el pago de la deuda de Acciona por la liquidación final del ICIO y tienen que enfrentarse al proceso judicial para recuperar el dinero de impuestos que debe beneficiar a los vecinos de Enguera», concluye el exportavoz.

El exalcalde defiende su gestión

Como ya recogió este diario, Arévalo niega completamente esta versión. El exalcalde asegura que la liquidación emitida inicialmente antes de acabar las obras únicamente podía tener carácter provisional y que, desde la certificación final de los trabajos, el ayuntamiento disponía de 4 años para girar la definitiva. Arévalo sostiene que «en un primer momento calculamos el ICIO como entonces marcaba la jurisprudencia» y «como recomendaban los expertos» y atribuye la tardanza de reclamar el cobro a la empresa a que la corporación no quería «dejar ningún resquicio» ni precipitarse, sino articular unos cimientos legales y técnicos sólidos para sustentar la reclamación e ingresar los 2,9 millones adicionales por el impuesto, mantiene.