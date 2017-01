Xàtiva convoca una beca formativa de posgrado de seis meses de duración

El Ayuntamiento de Xàtiva se ha adherido al programa de la Diputación de Valencia para conceder una beca formativa en la modalidad «post» con el objetivo primordial de instruir en el ámbito local a jóvenes titulados y técnicos superiores de ciclos formativos de grado superior mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación y en el marco de un proyecto innovador elaborado por la institución provincial. La beca, que tiene una duración de medio año, está vinculada al proyecto «Jove Activa't: Xarxa de corresponsals juvenils» y se dirige a graduados en Pedagogía, Educación Social y Sociología, así como a técnicos superiores en Animación Sociocultural y turística o en Integración Social. La ayuda económica, financiada íntegramente por la diputación, está dotada con un importe de 1.000 euros brutos mensuales a abonar en periodos vencidos.

Para poder optar a la beca, los aspirantes han de cumplir una serie de requisitos, como estar empadronado en algún municipio de la provincia de Valencia; ser mayor de edad y no ser mayor de 35 años; no desarrollar actividad laboral regular; estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social „lo que se acreditará mediante declaración responsable„ o no haber sido beneficiario en programas de becas de postgrado de ejercicios anteriores convocadas por la Diputación de Valencia, excepto para municipios de menos de 5.000 habitantes, entre otros. El plazo de presentación de solicitudes por vía telemática se extiende del 12 hasta el 19 de enero de 2017.