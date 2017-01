Sanidad anuncia una inversión de 2,5 millones para dignificar el hospital de día de Xàtiva

La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, ha anunciado hoy una inversión de 2,5 millones de euros para este 2017 en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. La inyección, según ha indicado Montón, se focaliza especialmente en dignificar el hospital de día de la unidad oncológica, aunque también va dirigida a dotar de nuevo equipamiento y tecnología al centro. Ayer mismo se publicó la adjudicación de más de 455.000 euros de esta tecnología que, en palabras de la consellera, "había quedado obsoleta después del lastre de 20 años de gobierno del PP". Montón hizo hincapié en el "esfuerzo presupuestario" llevado a cabo por su departamento para renovar los equipamientos "y que la ciudadanía reciba la asistencia que merece".

Estas adjudicaciones incluyen el sumnistro e instalación de nuevo aparataje correspondiente a los servicios de medicina Interna-Urología, Cirugía y Anatomía, ORL y Ginecología/Obstetricia y Quirófano y Anestesia del Hospital Lluis Alcanyis de Xàtiva. La consellera de Sanidad ha asegurado que la Generalitat ha multiplicado por tres las inversiones en el centro hospitalario y ha anunciado también otras actuaciones para 2017 en el ámbito del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Así, Montón ha hecho referencia a la renovación del centro de salud de Quatretonda y otras intervenciones en materia de atención primaria. La responsable de Sanidad ha elevado a 19 millones de euros el montante total de la inversión prevista en el Departamento, si bien ha recalcado que, de esa cantidad, 16 millones de euros se corresponden con los primeros pasos del proceso de construcción del nuevo Hospital de Ontinyent reiniciado en esta legislatura.

Montón ha subrayado la "apuesta" de la conselleria "por dignificar las infraestructuras sanitarias", lo que incluye "tanto el hospital de Xàtiva como las comarcas del departamento" con el objetivo, ha asegurado, "de fortalecer la sanidad pública" y que los valencianos "reciban la mejor atención, con mejores equipamientos y tecnologías". La consellera ha manifestado que su departamento ha dicho "no"a los recortes y ha "facilitado y dotado a los departamentos de lo que necesitan". "Estamos reforzando las urgencias con más contrataciones para abrir el mayor número de camas y recuperar todo lo que el antiguo gobierno nos arrebató a los valencianos", ha zanjado.

Preguntada por la reclamación del nuevo centro de salud que el ayuntamiento pide para mejor la atención de la zona este de Xàtiva, Montón ha lanzado balones fuera y no ha anunciado ningún compromiso concreto. "Estamos trabajando con todos los ayuntamientos y alcaldes, intentando hacer lo mejor para todos. El primer paso es dignificar lo que ya tenemos y luego tenemos que ir ampliando la sitaución". Aunque la consellera ha señalado que el nuevo centro de salud "no está descartado en absoluto", ha añadido que la acuación ha de "hablarse" para "ver las demandas con la gerente del departamento, eso sí, "dentro del presupuesto que tenemos", que no incluye la infraestructura. Montón ha indicado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, va a reclamar "una financiación justa para la Comunitat Valenciana y para la sanidad valenciana" en la próxima conferencia de presidentes en Madrid. "Nuestro compromiso es el de hacer todo lo posible por subsanar deficiencias y contentar a todos los departamentos", ha apostillado Montón.

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agradecido "tremendamente" la confirmación de la inversión que va a materializarse en el hospital Lluís Alcanyís, que ha calificado de "absolutamente necesaria" para "dignificar el tratamiento de los pacientes oncológicos, que por su propia patolgía requieren una atención especial". Cerdà ha incidido en la "precaria situación" del hospital de día y ha dicho que la inversión planteada "es un síntoma de la sensibilidad de la conselleria respecto a las necesidades de los municipios y comarcas".

La gerente del Departamenteo de Salud Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes, también ha agradecido públicamente el apoyo de la conselleria al hospital y ha pedido a la consellera que potencie los hospitales comarcales. "El de Xàtiva es un hospital que siempre ha tenido mucha fuerza y que creemos que ha de seguir teniéndola", ha subrayado Llaudes, que también ha recordado que la mejora del hospital de día era "una necesidad que nos preocupaba mucho y así lo hemos transmitido". "El haber sido escuchados es muy importante", ha zanjado la gerente.

Después de atender a los medios, la consellera ha mantenido una reunión con el alcalde, la regidora de Sanidad, Cristina Suñer, y el equipo directivo del departamento. Otra de las demandas abordadas es la problemática del aparcamiento del Lluís Alcanyís, que presenta una situación lamentable por la falta de plazas. Llaudes ha dicho que se trata de un "problema heredado" y ha afirmado que "se están viendo posibilidades y revisando las instalaciones" para hallar una solución. Llaudes ha señalado que el departamento ha mejorado "un poco" la situación, habilitando una salida de emergencia que no existía, aliviando un cuello de botella que generaba grandes molestias.

Al respecto, el alcalde ha manifestado que la ampliación del aparcamiento solo es posible con la adquisición de terrenos por parte del ayuntamiento "como ya se hizo en su momento". Tenemos que seguir trabajando conjuntamente para ver si es mejor solución y a partir de ahí buscar la manera de seguir adelante con esa propuesta", ha indicado Cerdà, que admite la necesidad existente de solucionar el colapso del parking del hospital. "Es un tema que preocupa a la gerencia, a la conselleria y al ayuntamiento y tenemos que buscar una solución urgentemente", ha remachado el alcalde.