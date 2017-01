C's critica en Xàtiva la «improvisación» y falta de información de la nueva ORA

El portavoz de Ciudadanos en Xàtiva, Juan Giner, censuró ayer por diversos medios la «improvisación, precipitación y falta de información» con la que, a su juicio, se ha puesto en marcha el renovado servicio de la zona azul en Xàtiva. A pesar de la reducción del 30% de plazas de la ORA y de defender el cambio de contratista, Giner se muestra muy crítico con la concejalía de Movilidad porque considera que el consistorio no ha informado convenientemente de las sanciones que se están imponiendo, que pueden alcanzar los 80 euros «por un despiste de cinco minutos». Según el regidor, «la gente no esperaba estas medidas coercitivas porque no se habían publicitado de ninguna manera», lo que ha generado, opina, «un conflicto social» que ha pillado por sorpresa «tanto a los vecinos de Xàtiva como a la gente de fuera» que se desplaza a la ciudad para cualquier compra o servicio. Giner cuestiona la «falta de planificación» del ejecutivo a pesar de que el nuevo contrato, que no se puso en marcha hasta el 1 de enero «estaba aprobado desde hacía tiempo». «Tendría que haberse preparado todo con antelación: se ha hecho todo deprisa y corriendo», opina Giner, antes de recordar que «no se han cambiado las máquinas como se dijo», pese a que esta medida estaba contemplada en el pliego de la nueva adjudicación.

Ciudadanos ve un «afán recaudatorio» en la nueva contrata. «Se reducen un 30% las plazas, pero el presupuesto de ingresos es el mismo», indicó ayer el coordinador local de Ciudadanos. Ignacio Lledó. recordó que la ORA se adjudicó con una baja «que no era temeraria, sino un salto al vacío» a la empresa Dornier, SA, por un 46% menos del importe inicialmente presupuestado. Un ahorra de dudosa legalidad, añadió, que podría terminar saliendo caro.

Por otra parte, las asociaciones comerciales Xacex y Adexa se reunirán hoy con el concejal de Movilidad, Miquel Lorente, para abordar las quejas y la incertidumbre que ha generado la reordenación de la ORA. Los comerciantes quieren obtener información de primera mano de la nueva normativa que afecta al estacionamiento regulado y aclarar «dudas y preocupaciones».