Sanidad invierte 2,5 millones en el hospital de Xàtiva pero aparca el nuevo centro de salud

Los Reyes Magos han llegado al hospital de Xàtiva con una semana de retraso. La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, visitó ayer el centro con el anuncio de una inversión de 2,5 millones de euros bajo el brazo. La partida, incluida en el Plan de Dignificación de Infraestructuras 2016-19 , va dirigida especialmente a remodelar el hospital de día de la unidad oncológica en este 2017 (con una inyección de 308.000 euros), pero también incluye una aportación para dotar de nuevo equipamiento y tecnología al Lluís Alcanyís (1,34 millones) y otras actuaciones de eficiencia energética (414.280 euros) y de adecuación de rampas de acceso.

Esta semana, Sanidad ha adjudicado cuatro contratos relacionados con el suministro e instalación de modernos aparatos demandados por los profesionales sanitarios y vinculados a los servicios de medicina Interna-Urología, Cirugía, Anatomía, ORL, Ginecología/Obstetricia, Quirófano y Anestesia del hospital de Xàtiva. Montón hizo hincapié en el «esfuerzo presupuestario» de su departamento para renovar una tecnología que, a su juicio, «habían quedado obsoleta después del lastre de 20 años de gobierno del PP» y para que la ciudadanía «reciba la asistencia que merece».

Según la dirigente, la conselleria ha multiplicado por tres las inversiones en el centro hospitalario y programa otras actuaciones para 2017 en el ámbito del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Montón hizo referencia a la renovación del centro de salud de Quatretonda (con un presupuesto de 430.000 euros) y a pequeñas reformas en instalaciones de atención primaria del área, valoradas en 35.000 euros. Sanidad eleva a 19 millones de euros el montante total de la inversión prevista en el Departamento dentro del Plan de Infraestructuras. De esta cantidad,16 millones se destinarán a sufragar la construcción del nuevo Hospital de Ontinyent.

Montón ha subrayado la «apuesta» de la conselleria «por dignificar las infraestructuras sanitarias» con el objetivo de «fortalecer la sanidad pública» y que los valencianos «reciban la mejor atención». La consellera manifestó que su departamento ha dicho «no»a los recortes. «Estamos reforzando las urgencias con más contrataciones para abrir el mayor número de camas y recuperar todo lo que el antiguo gobierno nos arrebató», apuntó.

Pero no todo son buenas noticias para Xàtiva. Preguntada por el futuro centro de salud reclamado desde hace años por el ayuntamiento para mejor la atención de la zona este y descongestionar Ausiàs March, Montón lanzó balones fuera y evitó enredarse en un compromiso concreto. «Estamos trabajando con todos los ayuntamientos y alcaldes, intentando hacer lo mejor para todos. El primer paso es dignificar lo que ya tenemos y luego tenemos que ir ampliando la situación». La consellera señaló que el nuevo centro de salud «no está descartado en absoluto» y añadió que el proyecto «ha de hablarse», eso sí, «dentro del presupuesto que tenemos», que no incluye la infraestructura. Montón aludió a continuación a la batalla del Consell por conseguir «una financiación justa para la C. Valenciana y para la sanidad valenciana. «Nuestro compromiso es hacer todo lo posible por subsanar deficiencias y contentar a todos los departamentos», apostilló.

Precaria situación del servicio

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, agradeció «tremendamente» la confirmación de la inversión que va a materializarse en el hospital, que ha calificado de «absolutamente necesaria» para «dignificar el tratamiento de los pacientes oncológicos, que por su propia patología requieren una atención especial». Cerdà incidió en la «precaria situación» del hospital de día y dijo que la intervención planteada «es un síntoma de la sensibilidad de la conselleria».

La gerente del Departamenteo de Salud, Margarita Llaudes, también agradeció el apoyo de la conselleria y pidió un mayor respaldo a los hospitales comarcales. «El de Xàtiva es un hospital que siempre ha tenido mucha fuerza y que creemos que ha de seguir teniéndola», subrayó. Llaudes recordó que la mejora del hospital de día era «una necesidad que nos preocupaba mucho». Las quejas de los usuarios se centran en la poca idoneidad del emplazamiento y el espacio del servicio, que precisa de una ampliación y reubicación. Montón mantuvo ayer una reunión con el alcalde, la edil de Sanidad, Cristina Suñer, y el equipo directivo del departamento.