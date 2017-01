Xàtiva reducirá un 75 % la cuantía de las multas de la ORA para alivio del comercio

El Ayuntamiento de Xàtiva va a rebajar de 40 a 10 euros la cuantía correspondiente al «pronto pago» de las multas derivadas del incumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA). Los usuarios que abonen sus denuncias dentro del periodo anticipado y voluntario de 15 días, podrán ver reducida la sanción inicial de 80 euros un 87,5 %. La concejalía de Movilidad trabaja a contrarreloj para presentar en la comisión municipal de este viernes una propuesta de modificación provisional de la ordenanza, con la intención de que el dictamen pueda ser incluido en el orden del día del próximo pleno. Los cambios, sin embargo, tardarán entre dos y tres meses en entrar en vigor, tras la pertinente tramitación administrativa.

El regidor de Movilidad, Miquel Lorente, confirmó la medida el viernes en una reunión mantenida con las asociaciones comerciales de la ciudad, preocupadas por el endurecimiento de las multas ligado a la nueva contrata de la zona azul, operativa desde principios de año. Lorente reiteró que el consistorio se ha acogido al importe mínimo que prevé la normativa estatal para castigar el mal estacionamiento. Así, los usuarios que no ponen el tique o que se exceden del tiempo abonado se enfrentan a una sanción de 80 euros.

La ley contempla una bonificación del 50% si el infractor abona la denuncia en un periodo de dos semanas, aunque los ayuntamientos disponen de flexibilidad para alterar este porcentaje. Después de las quejas exteriorizadas por comerciantes y vecinos, el área de Movilidad ha decidido situar en 10 euros el importe por el pago anticipado de las sanciones en zona azul „lo que representa un descenso del 75%„ y en 15 euros las que atañen a la zona verde, reservada a residentes. Las cantidades se han determinado en función de un estudio que ha calculado un precio «ajustado» para que al conductor «no le salga a cuenta» no pagar tique y asumir la multa. Pasados los 15 días, la denuncia seguirá ascendiendo a 80 euros.

Hasta que la modificación de la ordenanza se apruebe, Lorente recalca que ha de aplicarse la normativa vigente y niega rotundamente que el consistorio haya ordenado a la Policía Local una moratoria para no tramitar denuncias de la ORA, una decisión que no encontraría acomodo en la ley. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que, al ir a protestar, les han comunicado que no se formalizarían las sanciones interpuestas hasta el momento. Otros, en cambio, ya han abonado la cuantía correspondiente. Este escenario de confusión ha alimentado el malestar por el agravio comparativo, que se extiende a los agentes de la Policía Local, diana de las quejas de los vecinos en la calle a diario.

El regidor de Movilidad hace hincapié en la «falta de rigor» con la que ha operado el servicio en los últimos meses debido a la finalización del contrato de la anterior concesionaria. Lorente vincula la aparición de la doble fila de vehículos al mal funcionamiento de la zona azul. «Cuando el servicio de la ORA se colapsa, automáticamente surge la doble fila», afirma. El edil recalca que la zona azul ha de responder a un espíritu de «rotación» en áreas con una elevada intensidad comercial y sitúa entre un 70 y un 75% el índice óptimo de ocupación. «Si la zona azul está al 100% de ocupación es que algo no funciona bien», apostilla.

El tiempo del que dispondrá el conductor castigado para anular una multa de la ORA también se incrementará de media hora a hora y media hora, en respuesta a otra reclamación de los usuarios.