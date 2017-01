El Benigànim cede ante un Jávea en racha y el Llosa pierde en el epílogo

Otro más se une a la fiesta. La UD Benigànim no pudo frenar a un enrachado CD Jávea (1-0), que se cuela definitivamente en el grupo de favoritos. Al igual que ocurrió en la primera vuelta, un solitario tanto desniveló la balanza. Más igualdad no ha podido haber entre los dos equipos, que igualan en el average a la espera de ver cómo acaba la competición. Por el momento, el Benigànim mantiene su estatus en el grupo cabecero, pero ahora ve más cerca a los perseguidores. El Tavernes se sitúa a dos, el Atzeneta sigue a tres „con un partido menos„, el Jávea se pone a cuatro y el Dénia a cinco.

Tiene pinta de que la promoción de ascenso va a estar especialmente cara esta temporada. Y mucho de lo que hay en juego se acometerá en las próximas jornadas. El Benigànim va a medirse a Dénia, Tavernes y l'Alcúdia en un mes, además de jugar la semana que viene el encuentro pendiente en el feudo del Gandia. Tampoco se presenta sencillo el choque más inmediato, ya que los de Gabriel Ramón Florit deben recibir al Castellonense.

Y en el CD Llosa otra vez la misma historia. El equipo volvió a verse penalizado en los instantes finales de su enfrentamiento contra el CD Dénia (0-1) y vio cómo se le escapaba otro punto que ya tenía en la mochila. Es la tercera ocasión que se produce esta circunstancia, pues también contra el Canals y el Atlètic d'Alginet se esfumaron puntos en el epílogo. Según el entrenador del Llosa, Carlos Romeu, «parece que todo se nos vuelve en contra. Es una bofetada tras otra, pero no nos vamos a resignar. Los jugadores no se merecen que todo su esfuerzo caiga en saco roto. No queda otra que seguir peleando y pensar que esta mala racha haya terminado».

El conjunto de la Costera ha visto cómo en dos semanas se ha esfumado su renta sobre la zona de descenso, de la que se sigue librando a la espera de que sus rivales vayan completando los partidos pendientes. Precisamente, hoy miércoles se enfrentarán entre sí Pego y Oliva, situados ambos a dos puntos del Llosa. Un partido al que habrá que estar atentos, por una parte para ver en que posición quedan los de Romeu y, de otro lado, porque el próximo rival es el Pego. La mejor noticia para el cuadro blanquillo es que podrá viajar el domingo al feudo alicantino sin ninguna baja.

En una jornada nada provechosa para los equipos de las comarcas en Preferente, el Canals también cayó derrotado, en casa ante el Tavernes de la Valldigna. Un partido marcado por la lluvia y en el que los locales se avanzaron en el marcador, aunque los visitantes remontaron al final con dos tantos en seis minutos.

La primera parte fue de dominio del Canals, que nada más comenzar avisó con un disparo de Joni que detuvo el portero visitante. Al Tavernes le anularon un gol por fuera de juego y en el Canals, Vila, Barberá, Héctor, Joni e Iñaki dispusieron de ocasiones. Nada más iniciarse la segunda, Héctor adelantaba a los locales en el lanzamiento de una falta. El Canals se lanzó al ataque, pero en el minuto 78 el Tavernes empataba y seis minutos después hacía el segundo, dejando tocados a los locales.

Atzeneta-Carcaixent suspendido

El partido entre el Atzeneta y el Carcaixent, previsto el sábado en El Regit de los de la Vall, fue suspendido por el temporal. Aún no se ha designado fecha para disputarlo.