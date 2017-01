La exalcaldesa de la Pobla de Farnals está pendiente de un recurso para entrar en prisión

La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha ordenado el ingreso en prisión de la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, y el exsecretario de esta misma población y de Canet d'en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, condenados por cohecho por esta misma sala y el Tribunal Supremo. Sin embargo, ambos acusados han podido retrasar el cumplimiento de la pena al presentar un recurso de súplica ante la misma sección tercera de la Audiencia de Valencia, que aún debe resolverse, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos.

Natividad García y José Antonio Sancho Sempere fueron condenados a dos años de cárcel cada uno, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, por los 8.600 euros que el exsecretario municipal pagó a la edil a cambio de que contratara a sus empresas en el consistorio de l'Horta. El Tribunal Supremo ratificó punto por punto el pasado mes de noviembre la sentencia dictada por el tribunal presidido por el magistrado Carlos Climent.

Al ser firme la condena, la sección tercera de la Audiencia de Valencia acordó el ingreso en prisión de ambos condenados en aplicación del criterio aplicado por numerosas Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia de toda España que prevé la ejecución de la pena aunque sea menor y los condenados carezcan de antecedentes penales. De hecho, así sucedió en la primera sentencia del «Caso Blasco», varios condenados solicitaron la suspensión de su entrada en prisión -porque sólo habían sido condenados dos años o porque habían solicitado el indulto-. Sin embargo el TSJCV rechazó sus pretensiones ante la «gravedad» de los hechos que se les imputaban que habían creado una «gran alarma social».

En similar tesitura se encuentran la exalcaldesa y el exsecretario de la Pobla de Farnals, Natividad García y José Antonio Sancho Sempere. Tanto los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Valencia como los del Supremo consideraron probado que la ex alcaldesa cobró 8.600 euros en cuatro transferencias realizadas por el ex secretario. Un dinero pagado como «gratificaciones por el mantenimiento del asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals por parte de las empresas» de Sancho Sempere, como la Academia Valenciana de Juristas, o los trabajos jurídicos realizados por él mismo a nivel particular.

Ambos acusados alegaron durante el juicio que este dinero fue un préstamo que el ex secretario hizo a la ex alcaldesa para que realizara unas obras en su vivienda, pero «no se ha acreditado en modo alguno las obras que tenía que pagar, ni su importe o gasto concreto en que se invirtió el dinero prestado, así como tampoco el estado de falta de liquidez que dijo estar atravesando» la ex alcaldesa durante la vista. Natividad García llegó al consistorio de l'Horta Nord como teniente de alcalde del popular José Manuel Peralta, al que después derrocó tras salirse del partido y pactar con el PSPV-PSOE.

Sancho Sempere también pudo cometer «una posible ilegalidad durante dos meses de 2009 por incompatibilidad con el asesoramiento prestado al ayuntamiento [de la Pobla] y su actividad como funcionario en dos cargos públicos» pero sería «una ilegalidad administrativa, pero no con trascendencia penal acreditada».

El abogado también es uno de los presuntos cabecillas de la «trama de asesorías» que investiga la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 12 por realizar informes inexistentes o inservibles que cobraban, en muchos casos, a un coste de mil euros el folio.