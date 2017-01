Compromís reprocha al PSPV de Novetlè la falta de ambición en los presupuestos

Compromís per Novetlè, en la oposición, ha criticado duramente el presupuesto presentado por el equipo de gobierno que preside el socialista Rafael Vila. Para la formación, primero, «llega tarde, a finales de enero, y sin recibir aportaciones de nadie de fuera del equipo de gobierno. No es razonable „añaden„ entregar a la oposición un documento complejo como es éste el viernes 20 de enero cuando se ha de debatir y aprobar la noche del 24». Pero además censuran que es un presupuesto «malo, calcado del de años anteriores sin tener en cuenta que las circunstancias han cambiado. El alcalde se excusa en la necesidad de pagar la deuda, olvidando que esa deuda la ha generado la gestión de su partido», reprochan. Para Compromís, se trata de un documento falto de ambición, como si fuera «simplemente un trámite». Y denuncia que Novetlè no tiene ni alguacil porque está en comisión de servicio.