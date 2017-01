Cerdà garantiza el inicio de las obras del nuevo Pla de la Mezquita antes de 2019

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, trasladó ayer al síndic socialista en las Corts, Manuel Mata, el listado de las inversiones más urgentes por las que batalla el ayuntamiento. Tras visitar las instalaciones del actual Pla de la Mezquita, el portavoz parlamentario reiteró el anuncio del nuevo Centro de Educación Especial que prevé construir el Consell. Pese a que el edificio está incluido en el Pla Creaescola presupuestado en 2017 por la conselleria, Cerdà dijo que el consistorio continuará peleando para que las obras «se hagan en el menor tiempo posible».

Aunque la parcela ya está asignada, junto al CRIS y el CEEM, antes de comenzar a redactar el proyecto aún ha de examinarse la idoneidad de los terrenos y la tramitación se prevé lenta. Todavía no hay una fecha ni una partida concreta, pero el alcalde garantizó que «en esta legislatura tiene que estar por lo menos adjudicado el proyecto e iniciadas las obras».

No fue la única infraestructura de la que se habló ayer. Mata sorprendió al asegurar que la conselleria mantiene el «compromiso» de construir un centro de salud en el barrio del Carmen, cuya ubicación aún está en estudio. «Hay una mínima dotación para hacer la planificación del proyecto, pero la conselleria será muy sensible e irá con mucha velocidad en este tema», indicó el síndic socialista. El anuncio contrasta con las últimas declaraciones de la consellera Carmen Montón, que no incluyó la obra entre las prioridades de su departamento de aquí a 2019.

Por otra parte, Mata vio «relativamente accesible» el coste del proyecto del desvío de la acequia Murta, una antigua demanda de los regantes perseguida por el ayuntamiento para solucionar los problemas sanitarios de la conducción. La intervención precisa de una inversión de 800.000 euros.

Otra demanda que se abordó ayer es la necesidad de ejecutar una nueva rotonda a la altura del cementerio municipal para descongestionar la eleva afluencia de coches que presenta el principal acceso a Xàtiva y conectar los polígonos. En este punto, Mata sugirió que la actuación sería cofinanciada, de modo que el ayuntamiento aportaría 150.000 euros y la Generalitat inyectaría la misma cantidad para materializar la obra. «La solución parece relativamente sencilla y se pondrá en marcha pronto», dijo Cerdà.

El alcalde de Xàtiva, los concejales del PSPV y Mata se reunieron con el equipo directivo del CEE Pla de la Mezquita para abordar la necesidad de cubrir una plaza de educador que lleva un año vacante o la necesidad de reforzar el servicio de enfermería. Por último, el síndic socialista subrayó la inversión de 4,5 millones en el casco antiguo dentro del plan de rehabilitación de viviendas. Mata manifestó su respaldo a Cerdà y dijo que «lo que está haciendo es reivindicar el centro histórico como un lugar de vida para evitar la gentrificación y que la gente tenga todos los servicios». «La época post-Rus está siendo una gran innovación en la política valenciana», zanjó.