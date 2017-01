El PP de Rotglà revela que en el taller de empleo han contratado a dos concejales del PSPV-PSOE

El grupo municipal del PP de Rotglà i Corberà reveló ayer que en el taller de empleo de la localidad han sido contratados dos concejales del PSPV-PSOE, formación que gestiona la alcaldía. El primer edil, Amador Climent, admitió ayer a Levante-EMV que efectivamente, los dos ediles han sido contratados. El munícipe quiso señalar que la contratación no la ha hecho él, sino un técnico de la Mancomunitat de Municipis de la Costera-la Canal (entidad que concede los talleres) y otro del Servef. En todo caso, añade que nada más saber que sus dos regidores „que están en el paro„ se querían presentar, «pregunté si podían hacerlo y me dijeron que sí, que no se incumple ningún requisito al ser concejal y optar al taller», según insistió ayer.

Según los populares, que ayer pidieron «transparencia y equidad» en la selección de los beneficiados para trabajar en el taller de empleo, además de estas dos contrataciones, hay «vinculación política de más de la mitad de los seleccionados con las formaciones que integran el gobierno municipal», denunciaron ayer. En ese sentido, el alcalde Climent replicó que «curiosamente, entre los diez contratados hay también afines al PP, más que al PSPV o a Compromís. De hecho „aseguró ayer„ hay gente que en las últimas elecciones iba en la lista del PP, pero eso no lo critican», recriminó ayer a la oposición. Pero el PP insiste en que «tanta es la desfachatez, que sin pudor ni resquicio alguno de moral, también premian a sus socios de gobierno añadiendo a la lista a dos militantes de Compromís que han colaborado como interventores en las mesas electorales», denunciaron. «Curiosamente, una de las premiadas „agregaron„ ha tenido que empadronarse para poder cumplir uno de los requisitos para acceder al puesto y la otra guarda parentesco con el alcalde», aseguran. Los populares, liderados por la anterior alcaldesa de Rotglà, Mercedes Castelló, sopesan emprender acciones legales contra la que consideran podría ser una contratación irregular.

«Son todos del pueblo»

Para el grupo popular, «una vez más, el equipo de gobierno del PSOE y Compromís cumple su objetivo de colocar a dedo a sus afines, fomentando el enchufismo y beneficiando a sus militantes en la selección de aspirantes al taller de empleo», insistieron. El alcalde, por su parte, defendió que una vez cumplen con los requisitos para optar a un puesto en el taller de empleo «y no es ilegal, yo no puedo pedirles que no presenten. Son dos personas paradas y tienen el mismo derecho que el resto si las normas de la contratación no dicen lo contrario», insistió. Climent subrayó, por otro lado, que los diez elegidos «son todos del pueblo. Ese requisito sí que lo pedí yo como alcalde. Y nadie del pueblo se ha quedado fuera», zanjó.