El alcalde no contesta a ninguna de las instancias de los colectivos protaurinos

Tanto Punteret como la Penya Socarrats, el otro colectivo protaurino, han contactado con los ediles del PP y Ciudadanos Jorge Herrero y Juan Giner, ambos en la oposición, y les han pedido ayuda para que reclamen al alcalde una explicación a todas estas instancias sin respuesta, algo que en palabras del propio Herrero en un reciente acto de reivindicación de la fiesta, podría ser ilegal y supone una actitud «inadmisible» por parte del primer edil, según subrayó días atrás.



«Hasta nueve registros de entrada entre peticiones acumula el Ayuntamiento de Xàtiva sin contestar a ninguno», señala Calatayud. «Y este es el verdadero motivo por el cual en Xàtiva no hubo toros el pasado año y no la muy repetida mentira que maneja el tripartito, o sus cabezas visibles, que es por respetar el resultado de la encuesta ciudadana donde se preguntaba maliciosamente si se quería que el ayuntamiento programara toros», insiste el portavoz del club Punteret, quien añade que «esa encuesta estéril e innecesaria, ademas de cara, sólo tendría valor estadístico en todo caso. Y el alcalde lo sabe, igual que sabe que intentar prohibir los toros le llevaría a un juzgado por prevaricación. Por eso no contestan a ningún requerimiento por registro de entrada (cosa que estan obligados a hacer) y pueden seguir con la mentira del resultado de la encuesta», recrimina.