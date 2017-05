La juez da 10 días a Albaida para que cierre el local sin licencia de una comparsa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de València ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Albaida para que acate la sentencia y cierre el local sin licencia de una comparsa de la localidad. El consistorio permitió la reapertura del casal como sede festera de tipología B y el fallo judicial señala que la sentencia es «de cumplimiento inexcusable» y que al local de la comparsa no se le puede aplicar el decreto de sedes festeras y necesita la licencia de apertura.



La sentencia, dictada por la juez Mª Ángeles Vaquero Pérez la semana pasada, es la tercera en la misma línea que dicta el juzgado para el cierre del local. La Comunidad de Propietarios de la calle Leonardo Bonet número 8 de Albaida lleva más de diez años denunciando las molestias, ruidos y suciedad que causa la Filà Maseros en su local, un establecimiento que no tiene licencia de actividad y que no cumple con las condiciones de seguridad, salubridad e higiene. Tras presentar quejas al consistorio, denuncias a la Policía Local y llevar el caso ante el juzgado, en 2010 una resolución judicial les dio la razón. En enero de 2016 otra sentencia, tras apelar la comparsa, volvía a dar la razón a los vecinos y obligaba al cierre del local. El consistorio cumplió en junio de 2016 la sentencia y cerró el casal festero, pero en septiembre lo reabrió acogiéndose al decreto de la Generalitat Valenciana sobre sedes festeras (que no obliga a tener la licencia de apertura). Pero la sentencia ya señalaba que el local de la Filà Maseros no podía acogerse a este decreto y que el establecimiento requiere la licencia de actividad.



Ahora, una nueva resolución judicial insta al consistorio a cumplir sin dilación con la sentencia y proceder al cierre del local. La juez requiere al gobierno de Josep Antoni Albert a que «en el plazo de 10 días proceda al cumplimiento del fallo de la sentencia, procediendo al cierre del local de la Filà Maseros [...] mientras no se cumplan los requisitos para la concesión de la licencia de actividad, debiendo asimismo cumplir con la obligación de tramitar las denuncias presentadas por la comunidad de propietarios». Y es que los vecinos de la calle Leonardo Bonet, 8 han presentado numerosas denuncias por las molestias del uso del local. Tras la reapertura del local por parte del ayuntamiento, pese a las dos sentencias que instaban al cierre, los vecinos afectados presentaron dos denuncias por molestias que no han sido atendidas por el ayuntamiento.



La juez es clara contra la actitud de gobierno de Albert y reprende al consistorio por permitir la reapertura como sede festera. El fallo señala que «no es de recibo, que después de haber adquirido firmeza la sentencia dictada por la autoridad judicial, se efectúe por un técnico municipal una reinterpretación de la situación juzgada en la que deduce otra conclusión diferente a la judicial, y en la que estima inaplicable la ley aplicada por el juzgador para, en definitiva, poder autorizar la apertura del local de la Filà Maseros sin obtener licencia de actividad, pese haber ordenado el juzgador su cierre». Por ello, la juez anula la resolución del concejal de Urbanismo que permitía reabrir el casal como sede festera de tipo B por «contravenir la sentencia». Remarca que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».



El abogado de la comunidad de vecinos afectados, José Manuel Cuevas, expone que el fallo «es claro, no admite más excusas para el cumplimiento del cierre del local». Cuevas, que presentó ante el juzgado un incidente de ejecución de sentencia, al permitirse la reapertura y no cumplir con el cierre dictado por el juzgado, remarca que la juez «ha vuelto a dar la razón a los vecinos, por tercera vez».





Vecinos «desamparados»



La Comunidad de Propietarios de la calle Leonardo Bonet 8, se muestra cautelosa, ya que no ha recibido ninguna notificación del consistorio informando del cierre, señalaban ayer, subrayando que el casal de la Filà Maseros sigue abierto. Los vecinos se muestran «decepcionados y desamparados. Ni ayuntamiento, ni denuncias, ni sentencias. Es la tercera vez que nos dan la razón pero no se cumple. Hemos aguantado mucho, llevamos once años reclamando que el local cumpla la ley y las condiciones para abrir todo el año como están haciendo sin permiso». «No estamos en contra de la fiesta, queremos que las cosas se hagan bien y no esperar a que ocurra una desgracia», insistían ayer. La comunidad de propietarios confía que el ayuntamiento acate el fallo. El alcalde señaló en septiembre que «si la sentencia lo impide [la reapertura], la acataremos y la comparsa tendrá que buscarse otro local». Los vecinos confían que ahora sí se cumpla la sentencia y cierren el local.