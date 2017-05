una ciudad «anti» todo

a l leer las numerosas noticias sobre las diferentes plataformas anti construcción de un museo de arte contemporáneo en Montsant me he decidido a recopilar más «antis» en esta nuestra ciudad, Xàtiva. Si no recuerdo mal también hubo anti carrera de ciclo cross en las faldas del castillo (que también y tan bien organizó finalmente otro empresario local); anti escultura de Raimon y/o su emplazamiento; anti festejos taurinos en la Fira d'Agost; anti carreras de motos; anti peatonalización de la Plaza del Mercat... Esto me ha llevado a pensar qué tipo de ciudad y actividades tendríamos si en vez de preocuparnos por ser anti fuéramos pro o simplemente dejáramos llevar a cabo los proyectos y después viéramos su aceptación popular y la repercusión de estos en cuanto a afluencia de turistas y ciudadanos, tomando entonces las decisiones más adecuadas.



Podría quedar así: tendríamos Fira Outlet, Pujada al Castell,Mitja Marató, Firall, Muixeranga, Semana Santa Setabense, Fira d'Agost, corridas de toros, carrera de bicicletas y de motos, tiro y arrastre, museo municipal, teatro, centro histórico peatonal, museo de arte moderno en Montsant, ciclocross, bodas en el castillo, aparcamientos, tiro de pichón, Fira de Bestiar, mercado medieval, paellas, conciertos, freestyle, fallas, Nits al Castell... Y así hasta que consiguiéramos tener actividades, centros y servicios del gusto de todo el mundo. Tal vez entonces no nos preguntaríamos por qué cada vez viene menos gente a Xàtiva y por qué la que viene se va muchas veces descontenta.



PD: Como sé que esto no será así y no quiero ser menos ¿Para cuándo una plataforma anti zona azul? Ésta seguramente sería de las pocas que todos apoyaríamos.