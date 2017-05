MICROCORRUPCIÓN

anda el personal bastante rebotado viendo como, telediario tras telediario, van apareciendo casos de corrupción cada uno más tremendo que el anterior. Hasta 30 causas y 800 imputados. Parece mentira que tanta gente deshonesta, al parecer, se haya refugiado en el mismo partido. Eso sí que es mala suerte. La lista de casos que están en procesos judiciales es cuasi infinita sin que se pueda saber cuándo llegarán a término viendo lo lenta y poco inexorable que es la justicia por lo menos, en determinados casos. La condena en firme sería lo único que quizás aliviaría la sensación general de ser una sociedad estafada impunemente por unos cuantos impresentables repeinados que además, se van de rositas. Aunque lo interesante, como se exige hasta la saciedad, es que devuelvan lo robado y no saquen beneficio, ni presente ni futuro, ni ellos ni su entorno, del delito cometido. Porque, en caso contrario, sale barato penar unos cuantos años para disfrutar después de una privilegiada vida a cuenta de lo robado.



Hay países, que sin tener la solución definitiva porque no se trata de otorgar certificados de santidad, tienen el tema algo más controlado. Hubo un presidente alemán que dimitió por un nimio asunto de favores y un ministro de Defensa que hizo lo mismo por plagiar su tesis doctoral. En Francia llegaron a condenar a un presidente de la República por malversación de fondos públicos. En Japón, llegó al impensable e indeseable extremo en 2007 del suicidio del ministro de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, que se quitó la vida horas antes de afrontar una sesión parlamentaria sobre la ocultación de donaciones económicas. Incluso aquí en España, no hace tanto, un político de primer nivel dimitió por tener un hermano aprovechado que ocupaba despachos oficiales por la cara.



En cualquier caso, quienes despotrican hasta la afonía contra tanto mangante deberían reflexionar sobre la parte de responsabilidad colectiva existente. Porque un sistema corrupto no nace, crece y se reproduce en solitario, sino que prospera, entre otras cosas, gracias a una permisividad ambiental que fomenta y tolera conductas en apariencia inofensivas. Somos un país de listos, de pícaros que ensalza a quienes „dicho amablemente„ cazan al vuelo las oportunidades, aunque en el camino se queden algunos de los principios que luego se enarbolan como bandera y se exigen a gritos. Por eso, nos burlamos de quien devuelve el mazo de billetes que se encontró olvidado en el taxi. O competimos a ver quien engaña más en la declaración de la renta. O nos quedamos con el cambio que nos dieron equivocadamente. O pedimos facturas sin IVA. Por eso, a veces, identificamos honradez con estupidez y desacreditamos, con más o menos crueldad, a quien no admite cambalaches, ni comete aprovechamientos ilícitos ni siquiera a la hora de llevarse folios de la oficina.





Acabar con ese monstruo



La corrupción es el cuarto problema más importante para la población mundial tras las drogas, el terrorismo y el tráfico de armas. Véase pues la urgencia de que las personas decentes actúen contra ese monstruo, desde su trinchera, con humildad y decisión. Sobre todo si sólo les vigila su propia conciencia. Pero es la clase política, sin excepciones, la que debe dar un ejemplo inflexiblemente rígido de honestidad, sin sitio para la más mínima transgresión. Ni la más tonta o insignificante. Conscientes de que cualquier atisbo de abuso de poder, de aprovechamiento ilícito, de privilegio indebido que implique el incumplimiento de las normas que rigen para cualquier mortal sin cargo público, es letal para la credibilidad de cualquier Gobierno, especialmente si es municipal.