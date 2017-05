Flotats actuará en Ontinyent

El histórico actor, productor y director teatral Josep Maria Flotats, de 78 años, se anuncia en Ontinyent. Su obra Serlo o no. Para terminar con la cuestión judía podrá verse el próximo día 26 en el teatro Echegaray de Ontinyent, en una única función. Flotats cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del teatro, gran parte de ella en Francia, que ha sido reconocida con numerosos premios como el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura; Le Prix de la Critique Française y Prix Gerard Philipe al mejor actor; o numerosos premios MAX, además de estar condecorado con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes; la Cruz de San Jorge; la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés o la Legión de Honor de la República Francesa. Fue director del Teatre Nacional de Catalunya y forma parte de ese plantel de grandes actores catalanes integrado, entre otros, por Josep Maria Pou, Lluís Homar o Núria Espert, todos ellos considerados hoy por hoy los mejores de la escena española. Flotats ha interpretado en los últimos años obras como El juego del amor y del azar, Stalin, La cena, La verdad, París 1940 o Arte, uno de los mayores éxitos teatrales de la década de los 90. Ha interpretado, dirigido, adaptado o producido en torno a cien obras de teatro y ha participado en doce películas.



La obra que podrá verse en Ontinyent es una comedia que adapta un texto del autor francés Jean Claude Grumberg, que cuenta la historia de dos vecinos que se encuentran habitualmente en la escalera de su edificio, y que casi no se conocen, hasta que uno de ellos se entera por internet que el otro es judío. La obra, en la que Flotats desempeña uno de los dos papales junto a Arnau Puig, se articula a través de un diálogo incisivo y una apuesta por el humor inteligente para plantear reflexiones sobre la condición humana.



«Un actor de primerísima fila»



El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent, Alex Borrell, ha animado a los vecinos a aprovechar la presencia en la ciudad «de un actor y director de primerísima fila con una trayectoria absolutamente impresionante. Serlo o no es una obra de gran calidad que ha pasado por los algunos de los mejores teatros de España y estamos seguros que su humor inteligente va a gustar mucho a todos aquellos que acudan el próximo 26 de mayo al Echegaray», señalaba el regidor. Las entradas se pueden adquirir al precio de 20 euros en anticipada en la web www.caixaontinyent.es y presencialmente en la Casa de Cultura de Ontinyent.