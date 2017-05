Olímpic, Campeón

El Olímpic es campeón de liga. Seis palabras que suponen mucho trabajo antes de poderlas escribir. Motivo para estar contentos y para felicitar a los jugadores, cuerpo técnico y directiva. Solo un equipo del grupo puede decir esto y esa exclusividad nunca es fácil. La estadística recogerá este resultado. El título ha supuesto momentos de felicidad y dos días de descanso para la plantilla. Alguien, tras dos derrotas consecutivas, llegó a dudar, pero los de Jero López, han ganado los tres últimos partidos, lo que no han podido conseguir sus inmediatos perseguidores, que se han ido dejando puntos en este esprint final. Sin embargo? todavía no hemos conseguido el objetivo.



Ser campeón de liga en la primera división es ser el mejor equipo de España, en segunda te da el ascenso; en segunda B y en tercera se diluye su valor porque quien gana quiere más, quiere el ascenso y para eso no es suficiente ser el mejor de tu grupo.



Ahora toca enfrentarse a otros campeones. El lunes 15 sabremos el rival. Mientras tanto, este domingo se disputará el último partido de liga en la Murta. Después de semanas sin fútbol se mezclará este domingo el homenaje al equipo campeón con un partido de rivalidad donde el rival, el Ontinyent, espera conseguir jugar la promoción de ascenso. Día del club, día para no justificar la ausencia en la Murta salvo que no se lo pueda permitir. Tengo la sensación de que todavía no se pensará demasiado en la promoción y que como asegura López «no bajará la tensión competitiva». El partido de este domingo es un test: para ver como se acopla Polaco al equipo, para ver el nivel del equipo ante un equipo que jugará la promoción como nosotros, para ver la respuesta y el apoyo de los aficionados de cara a la disputa de la promoción, para testar su ánimo, un test para algunos jugadores en particular. Será un test, pero, también, seguro, un gran partido de fútbol que no se puede perder.