de fitur al puente de mayo

uno de los aspectos fundamentales en la gestión de los destinos turísticos es la planificación y programación de cada temporada turística. Tras el balance de cada año turístico, en el que se detectan las principales incidencias, tendencias y necesidades, se prepara cuidadosamente la primera cita importante del año, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, en el mes de enero, con un calendario de encuentros y reuniones profesionales para tratar de consolidar o ampliar, en su caso, los buenos resultados obtenidos, o para buscar nuevas líneas de negocio u oportunidades en esta dinámica industria que nutre la economía y el empleo de muchos de estos destinos turísticos.



Es, entonces, tras la finalización de esta feria, la hora del trabajo intenso para concretar, definir y establecer lo inicialmente hablado y acordado con touroperadores, agentes, profesionales y empresas de cara, sobre todo, a las vacaciones de Semana Santa y algún puente festivo, especialmente en aquellos destinos de escapadas cortas y que, por sus características físicas y al no tener oferta de sol y playa, la temporada estival no es el centro de atención prioritario de su promoción turística.



De la calidad y eficacia del trabajo en equipo entre la gestión pública y el sector turístico privado en estos primeros meses depende en gran parte el buen inicio, con éxito, de la temporada turística, junto a otros factores como la climatología, el calendario festivo o la coyuntura económica, sobre todo de la demanda nacional.



Pero un aspecto que no se debe descuidar, en paralelo, es la adecuación de la oferta turística del destino. Se ha de actuar, desde el comienzo del año, para procurar que sea lo más amplia posible, con la mayor franja de apertura horaria posible y dotada de personal suficiente, en todo tipo de recursos y establecimientos, tanto públicos como privados susceptibles de ser turísticos, para atender con calidad y satisfacción el importante flujo turístico que la festividad de Semana Santa y los puentes festivos producen, tanto en el territorio nacional como de visitantes extranjeros. De poco sirve la labor de captación de este flujo, a través de la promoción en ferias, campañas de publicidad o en internet y redes sociales, si luego la oferta del destino no se encuentra en las mejores condiciones para satisfacer las expectativas creadas por la promoción en el potencial viajero, con el componente peyorativo que una mala experiencia puede significar para otros futuros turistas decidir no viajar a un destino del que les han contado que defrauda y no es atractivo por su escasez, precariedad u oferta parcialmente cerrada e inhabilitada.



En el caso de Xàtiva la contratación de una empresa de comunicación turística de ámbito nacional con experiencia en la comunicación de numerosos destinos y rutas turísticas y organizadora de unos galardones turísticos españoles es, al menos, una de estas gestiones que se puede considerar positiva, pero que debe ir acompañada, como condición indispensable para optimizar su acción, de un esfuerzo en la adecuación de una oferta turística que operativa al cien por cien podría ser impresionante, con cerca de una decena de monumentos nacionales, piezas artísticas de excepción en museos, un paisaje de leyenda, un legado histórico destacado con personajes ilustres universales y muchos rincones entrañables en las calles y plazas de su conjunto histórico en los que sería posible sin duda disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica o pernoctar en magníficos y antiguos edificios y casas rehabilitadas. Todo un lujo difícil de igualar en muchos otros destinos que, sin embargo, se han llenado de visitantes y pernoctaciones durante la Semana Santa y el puente festivo del 1 de mayo.