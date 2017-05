Raimon inició anoche en el Palau sus doce recitales de despedida

Serán doce conciertos: todos los viernes, sábados y domingos de este mes. Y se acabó. Si su retirada no imita el inconsistente adiós a los ruedos de los toreros, nadie podrá ver más a Raimon (Xàtiva, 1940) cantar encima de un escenario después de este pequeño tour de force en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. El cantautor pone fin así a una carrera de más de 50 años, desde 1963, marcada por una canción legendaria, Al vent, y por una extraordinaria longevidad en los escenarios pese a grabar poco material nuevo (sólo dos discos de estudio desde 1997, Cançons de mai, de ese año, y Rellotge d'emocions, de 2011) y ser un músico inexistente en la radiofórmula y en las televisiones.



La retirada de Raimon en Barcelona tiene lugar, de igual modo, en un momento en el que el abismal distanciamiento entre el cantante y su tierra se había mitigado. Aunque no ha dejado de cantar prácticamente ningún año en algún lugar del País Valencià „por lo general, siempre desde la iniciativa particular„ el nuevo gobierno autonómico ideó la gira Raimon torna a casa, que llevó al artista a una veintena de plazas durante el 2016. Entre ellas, varias noches seguidas en el Principal de Valencia, coliseo que no pisaba desde 1998. También Xàtiva pudo disfrutar de una presencia intensiva de Raimon hace relativamente poco. Fue en noviembre de 2015. Se le nombró Fill Predilecte de su ciudad y ofreció dos recitales en el Gran Teatre. En los años del PP no gozó de las simpatías del gobierno municipal. Pero con todo, Alfonso Rus lo contrató en 1998. Y él por su cuenta actuó varias veces: en la plaza de toros, en el Gran Teatre...