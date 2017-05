Terol vuelca sus años de literatura comprimida en su primer libro

No engaña a nadie Vicent Terol anunciando en la portada de su libro que son microrrelatos: la parte final del volumen que el próximo viernes se presenta en la librería la Costera de Xàtiva es eso, una colección de textos minúsculos llevados a la concisión extrema; aquella en la que Monterroso fue maestro y, estamos por decir, que este autor de Xàtiva en ocasiones supera. Es debutante. Pero lleva años dándole a la tecla. Capsa de bombons está editado por El Toll, la cubierta es obra del diseñador Xavi Sellés y está prologado por Sergi G. Oset. Para la presentación, Terol ha escogido a un autor al que admira, Toni Cucarella, y a una maestra de ceremonias de garantías, la actriz Rosa Barberà.



Terol, maestro de primaria y coautor del blog microfragments „del que bebe mucho este primer trabajo en papel„ admite que siempre la ha gustado mucho escribir «pero menos publicar». Con todo, confiesa que después de más de un lustro mostrando con prolífica regularidad sus textos en internet, y sobre todo recibiendo adhesiones a veces entusiastas, «llegué a pensar en dar el salto y autoeditarme. Pero fue cuando recibí una oferta de esta editorial», cuenta. Entre la duda de la autoedición (hoy se autoedita cualquiera) y la relativa seguridad del editor ajeno que te busca, Terol admite que es más satisfactorio lo segundo. De ahí que en realidad verse con el libro en las manos no es una meta sino un punto de partida.



Para afrontar un microrrelato o incluso un relato corto, la economía del lenguaje es básica. Y ese proceso el autor de Xàtiva lo aplica de dos maneras: «soy un punto espontáneo, muy de escribir y escribir inicialmente. Y después ya me vuelvo obsesivo con la reescritura; muy perfeccionista»: amante de los textos sencillos y directos en la forma, se autodefine. «Me sale por naturaleza una escritura muy sintética „añade„ pero sí que es verdad que después de escribir algo, aún has de depurarlo mucho más, de quitarle paja», explica.



La lectura larga, en papel



En Capsa de bombons hay «parte de biografía disfrazada de ficción y viceversa; parte de observador ajeno, parte de protagonista... Escribimos porque observamos», resume. El autor reconoce que es «anti ebook, pero tampoco soy un fetichista del libro en papel ni lo veo un objeto sagrado. Es más fácil que todo eso: por comodidad visual, leer algo breve en pantalla es ideal. Para textos largos, mejor el libro en papel». Admirador de Kafka, Simenon, Allan Poe... tiene un hueco entre sus preferencias para Cucarella, «alguien de muchísimo talento», recalca. El microrrelato es destreza y riesgo, dice el prologuista Oset. «Y en ello se gradúa con honores Terol», sentencia.