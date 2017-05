La Unidad de Oncología de Xàtiva-Ontinyent pide más personal, recursos y mejores instalaciones

La Unidad de Oncología del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent reclama más personal, más recursos y mejores instalaciones para atender en condiciones a la cada vez más creciente población afectada de cáncer en el ámbito del departamento. Los oncólogos denuncian el «abandono» del desarrollo de la oncología en el departamento, al que acusan de «bloquear» la dotación de la unidad con las mismas características que otras unidades de otros hospitales comarcales.



Las quejas arrancan con la anterior gerencia del departamento, a la que trasladaron el estado de la unidad y reclamaron las mejoras. También han remitido sus demandas a la Conselleria de Sanitat, de la que, según exponen, no han recibido ninguna contestación. En una queja remitida al Síndic de Greuges, desde la Unidad de Oncología exponen que la actual plantilla, con cuatro facultativos en el servicio es «insuficiente» y que, tal como establece el Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana y el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, tendría que haber «un mínimo de 7 facultativos». Señalan que «somos menos facultativos por ratio de pacientes que en otras áreas» y añaden que «no disponemos de consultas para los cuatro facultativos y no disponemos de jefatura de sección», hecho que agrava la situación de la unidad. El servicio de Oncología está integrado en Medicina Interna y los promotores de la queja critican que en el hospital de Xàtiva «existe una falta de jerarquía absoluta». Ponen de manifiesto que «tras años integrados hemos comprobado que no se han priorizado las necesidades del paciente oncológico», por lo que «volver a estar integrados en Medicina Interna sería un retroceso», advierten. También exponen la falta de respaldo en investigación, «el hospital no ofrece ningún apoyo en investigación y hemos tenido que pelear que se dispusiera de una consulta para que la investigadora pudiera monitorizar los ensayos cuando acudiera al hospital».



Respecto a las instalaciones, expresan que la consulta habilitada de lunes a viernes «en un pasillo que queda entre dos habitaciones» es «totalmente indigno para visitar pacientes con cáncer». Subrayan que ello ha motivado reclamaciones por parte de los pacientes.



Desde la nueva gerencia „Margarita Llaudes fue nombrada recientemente como nueva gerente„ señalan que han proporcionado una enfermera durante un día a la semana con dedicación exclusiva a los ensayos y proyectos de investigación, además de una «data manager» con la que ya contaban. En una respuesta remitida al Síndic de Greuges, tras la queja de la Unidad de Oncología, la nueva gerencia reconoce la falta de personal y las deficiencias de las dependencias. Exponen que, nada más asumir la gerencia, Llaudes visitó el Hospital de Día y reconoció que éste «no reunía las condiciones para dar una buena asistencia a los pacientes». Añaden que «reconocemos que el lugar ubicado en la sexta planta del hospital y los despachos que se utilizan no son los más adecuados», y lamentan que los anteriores gestores no intentaran mejorarlo. Anuncian que están elaborando un proyecto de un nuevo Hospital de Día «que reúna las condiciones para dar una asistencia con calidad a los pacientes». Además, remarcan la puesta en marcha de un plan de seguimiento de los casos posibles desde la atención primaria y para pacientes con seguimiento por encima de cinco años. También anuncian que la gerencia pedirá la creación de la Jefatura de Sección de Oncología.





El Síndic exige mejoras a Sanitat



Tras las quejas de la Unidad de Oncología y con la respuesta de la gerencia del departamento Xàtiva-Ontinyent, el Síndic de Greuges expone que la acción administrativa en el ámbito sanitario «deben estar dirigidas a contar con medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios para toda la población». El síndic, José Cholbi, insta a la Conselleria de Sanitat a que «realice un esfuerzo organizativo y presupuestario que permita contar con unos servicios sanitarios dignos y adecuados dirigidos a los pacientes oncológicos del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent». Unos servicios que «garanticen la igualdad en el acceso y en las condiciones de las prestaciones sanitarias», concluye Cholbi.