El Olímpic aplaza la promoción al Ontinyent

El Olímpic ha vuelto a dar una alegría de los suyos. Pese a no «jugarse nada» en el partido de rivalidad contra el Ontinyent fue el equipo que más arriesgó y obtuvo su recompensa (1-0). Primera parte aburrida, donde se impuso el fútbol control y con pocas ocasiones de gol. Un gol cambió el partido que sí que contó en su recta final con intensidad, velocidad y ocasiones para ambos equipos. Marc Cosme revolucionó el encuentro y al Ontinyent le faltó pegada. El entrenador local, Jero López, negó que el equipo se conformara con el empate, resultado que valía al equipo rival para asegurarse la promoción. «Hemos demostrado tener ambición desde el primer minuto. Había una cuestión que condicionaba el partido que era que nosotros no nos jugábamos nada y ellos sí. Teníamos que salir a tope porque si no nos hubieran pasado por encima».



La Murta, en un partido declarado Día del Club, reunió a más de 800 espectadores, algunos tardaron en entrar al recinto por las colas en las taquillas y en el control de accesos. El encuentro contó con un protocolo de segunda B prohibiendo, por ejemplo, la venta de alcohol en el bar. La alineación local se presentó con el segundo apellido de los jugadores por ser el Día de la Madre. El Ontinyent le hizo «pasillo de honor» al Olímpic como campeón de liga. En el descanso, el Olímpic recibió de un portal estadístico el trofeo como el equipo invicto durante más jornadas en todas las ligas nacionales.



En lo estrictamente deportivo, Jero López dio la oportunidad de debutar en la Murta al portero Albert Escuin, que fue uno de los destacados. Albert volverá a jugar como portero ante el Castellón pues no se quiere correr el riesgo de perder a Paco para el primer partido de la promoción, al estar apercibido de sanción por acumulación. Berna Ballester saltó en los últimos minutos y forzó también una tarjeta que le obligará a descansar ante el Castellón. Polaco, debutante esta temporada, estuvo en el equipo titular, jugando 63 minutos. El equipo entrenó ayer y tras la jornada de descanso de hoy, volverán a hacerlo mañana. El próximo partido, último de liga, el Olímpic visita al Castellón.



Por contra, mientras que el Olímpic no «se juega nada», el Ontinyent necesita un punto para jugar la promoción de ascenso. La derrota en La Murta pospone una semana más la clasificación de los blanquinegros, que siguen dependiendo de sí mismos y ni siquiera van a necesitar la victoria en la última jornada contra el Rayo Ibense. Tres equipos se disputarán las dos plazas que restan por adjudicar tras asegurarse el Alzira el segundo puesto. Ontinyent (73), Castellón (73) y Orihuela (70) se lo jugarán todo el próximo domingo. El que peor lo tiene es el cuadro escorpión que necesita imperiosamente los tres puntos en Buñol y que pinchen Ontinyent o Castellón. A ambos les vale el empate para acabar entre los cuatro primeros. Si repiten resultado y acaban igualados, el Ontinyent estará por delante al tener el average favorable. La única combinación que condenaría a los de Mullor sería la derrota acompañada de victoria del Orihuela. Con el triple empate a 73, el Ontinyent quedaría fuera.



Así las cosas, el segundo entrenador del Ontinyent CF tiene claro que «si no somos capaces de conseguir el punto que nos falta contra el Rayo Ibense es que no merecemos disputar la promoción de ascenso». Jordi Gil se lamentaba tras perder contra el Olímpic que «se nos haya escapado otra oportunidad. El equipo ha hecho méritos para, al menos sacar un punto, pero nos está costando ahora hacer gol y contra esta clase de rivales se paga». La parte positiva para Gil es que «seguimos dependiendo de nosotros mismos. Tenemos la última oportunidad. El equipo se lo merece y con la ayuda de la gente lo conseguiremos», sentencia.





Albert: «No fue penalti»



Xato Albert ha manifestado que «el penalti no ha sido. Yo pensaba que el árbitro me había pitado falta a mi favor porque me voy al suelo al tropezar con Marc. Mi sorpresa ha sido ver al asistente corriendo hacia la portería y después al árbitro indicando el penalti». El defensa del Ontinyent llegó a temer por la expulsión. «Llegué a pensar lo peor, pero el árbitro me ha comentado que simplemente era amarilla». El jugador ontinyentí afirma que «nos queda la última bala». Albert ha reclamado «el apoyo de la afición porque por ellos y por nosotros lo vamos a conseguir». Todo, pues, pendiente del partido que disputará el Ontinyent el próximo domingo (18 h.) contra el Rayo Ibense, que ya no se juega nada.