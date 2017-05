La «pedrea» del Euromillones deja un premio de un millón de euros en Barxeta

El premio adicional de un millón de euros del sorteo Euromillones del pasado viernes ha recaído en Barxeta. Aunque la apuesta se ha realizado por internet, el código utilizado ha sido el del bar El Cordobés, un conocidísimo establecimiento local que es el único punto del municipio que gestiona boletos de los diferentes sorteos de Loterías del Estado. El Millón es un premio especial que sólo se concede en España al poseedor de un boleto que haya participado en Euromillones, que se juega en nueve países de Europa y que ha llegado a dar un premio de 190 millones de euros.



Si un jugador apuesta en Euromillones, automáticamente se le activa un código complementario válido sólo para España. Y en cada sorteo europeo, el organismo de lotería español sortea un número de código. Desde el bar El Cordobés, Carmen explicaba ayer a Levante-EMV que en realidad, «sellar el boleto nosotros no lo hemos sellado, sino que han activado nuestro código. Pero no se puede decir que la persona o personas ganadoras hayan venido aquí al bar porque no ha sido así; lo han hecho por internet», insistía. Pese a ello, el jaleo en torno al bar era palpable. Y la sensación de administración de lotería que da el Gordo no se la quitaba nadie. El Cordobés sí que dio un premio años atrás «de 30 millones de pesetas», agregaba su dueña.



Es posible que en una localidad como Barxeta (1.600 habitantes) sea difícil ocultar un premio de esta importancia. Ayer, en cambio, o casi todos lo desconocían de verdad o casi todos optaron por la discreción absoluta porque nadie admitía ni siquiera sospechar quién puede ser el agraciado. Casi todos. Porque alguien sí que apuntó con algún posible perfil de agraciado, aunque sin ir más lejos. «Un millón de euros cuesta de esconder, así que tarde o temprano se le notará algo al que le haya tocado», bromeaba un vecino a la puerta del bar. Otro se aprestaba a aclarar que no es un millón de euros neto, que la retención de Hacienda se lleva de golpe 200.000 euros. «Da igual, yo con esos 800.000 me conformo. y con la mitad también», añadía su interlocutor. Ya hay quin espera con curiosidad algún signo externo inequívoco de que algún vecino de esta localidad tiene un millón de euros en su cuenta.