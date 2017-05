El alcalde de Xàtiva defiende el Plan Especial que impide más construcciones en Montsant

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se reunió ayer durante hora y media con cinco miembros de la Plataforma Xàtiva Digna para responder a las demandas de información y a las suspicacias que despierta el proyecto de museo subterráneo anunciado por Inelcom en la ladera del castillo.

La intención inicial de la corriente que rechaza el emplazamiento era que el encuentro se celebrara en el salón de plenos con la participación de portavoces de todas las fuerzas políticas para que definieran su posicionamiento. La reunión, sin embargo, se celebró a puerta cerrada en el despacho de alcaldía, que sigue manteniendo la misma cautela de hace tres meses respecto a la iniciativa, habida cuenta de que el promotor del museo aún no ha presentado proyecto ni trámite administrativo alguno en el ayuntamiento relativo a las obras que pretende llevar a cabo en unos terrenos de su propiedad que rodean el hotel Montsant para trasladar su colección de arte contemporáneo a Xàtiva.

El alcalde aseguró a la plataforma que la información de la que dispone el consistorio se limita a un Power Point y es «prácticamente la misma» que ha trasladado la empresa a la sociedad setabense, aunque éste admite contactos con sus representantes. En ese sentido, la postura de Cerdà no ha variado desde que el anuncio del museo se oficializó en un acto público en marzo. El munícipe quiere esperar a que Inelcom culmine la fase de participación y concertación social iniciada y presente el proyecto para posicionarse. En cualquier caso, ayer quiso trasladar un mensaje de «tranquilidad» a los miembros de Xàtiva Digna y puso énfasis en señalar que el Plan Especial no permite más construcciones en el protegido entorno de Montsant, una zona de elevado valor paisajístico, arqueológico y ambiental próximo a varias microrreservas de flora. El alcalde reconoció que la iniciativa del museo es una «gran oportunidad» para Xàtiva, pero advirtió de que no se puede ir en contra de la protección del patrimonio y de la imagen histórica de la ciudad y su castillo. La promotora, que no ve negociable esta ubicación, es consciente de que tendría que modificarse el Plan Especial para materializar su propuesta y quiere demostrar que el suyo es un proyecto sostenible, respetuoso e integrado en el medio que podría ajustarse a los condicionantes que dicten las diferentes administraciones que velan por la preservación del conjunto histórico-artístico.

Esta postura es puesta en duda por la corriente crítica, que ve una aberración la idea de perforar la montaña. Cerdà puso el elevado celo de Patrimonio para autorizar cualquier actuación en el casco antiguo como ejemplo para garantizar el respeto de la zona BIC de la montaña del castillo. El alcalde echa en falta un mayor grado de participación de las administraciones públicas en el proyecto -al estilo del museo Thyssen- y muestra serias dudas tanto por la protección del enclave, como por la viabilidad económica del proyecto y por la permanencia del museo una vez construido.

Dudas sobre la viabilidad económica

Pese a que la Plataforma reclama un posicionamiento más firme alegando que existe alarma social, el equipo de gobierno prefiere aguardar a conocer la iniciativa oficial de la empresa para no «tensionar» relaciones. Desde el ejecutivo quieren ser «posibilistas» y se muestran abiertos al diálogo con el promotor, pero el emplazamiento levanta muchas suspicacias. Xàtiva Digna valoró ayer como «satisfactoria» la reunión dada la «positiva» la actitud del alcalde, al manifestar éste «su decidido compromiso de asegurar la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural de Xàtiva y de protegerlo de cualquier de agresión». La Plataforma recibió ayer una copia del informe que elaboró el arquitecto-conservador del castillo de Xàtiva y que cuestiona de manera clara la ubicación del futuro museo.