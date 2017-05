El reto: Invertir en ideas

Si convenimos con el erudito profesor Jorge Wagensberg que el futuro español y por extensión el de ciudades como Ontinyent pasa por invertir en ideas, so pena de ir al «desastre», en el caso de España sigue en el furgón de cola en lo que respecta a investigación. Seguimos como hace un siglo, cuando Unamuno pronunció aquella fatídica frase de «que inventen ellos». Si con la llegada de la crisis actual aquí se reaccionó recortando en investigación, en países como Alemania o Islandia se actuó invirtiendo más en investigación. Y así de bien les va.



Ontinyent de momento está invirtiendo en educación y conocimiento, que como se vislumbra en todas partes, no es suficiente ni significa la panacea. Ya que como nos dice Wagensberg, ni en la educación ni en el ámbito de las empresas se da el caldo de cultivo para las ideas.



Lo cual no significa que no se atisben esperanzas. Caso del laboratorio de investigación en la sede local de la Universitat de València, que tras anunciarse en agosto del año pasado «el inicio de las obras de acondicionamiento de la planta que aún estaba vacía, y que será utilizada para ubicar dos laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte». El proyecto, por fin, empezó a ejecutarse el pasado mes de abril, por lo que se espera esté finalizado en el transcurso del presente año. Tras esta instalación, la nueva apuesta por la UV va a ser la de seguir creciendo, como se constató con la aprobación de la adquisición de dos inmuebles adyacentes, en el último pleno municipal.



En el mundo de las ideas también aparece como un acierto el que se anunciaba recientemente desde Levante EMV de dedicar dos espacios para el futuro Museu del Tèxtil, cuyo «proyecto contempla un edificio de formación y creación para la industria 4.0 y otro de exhibición de piezas antiguas». Ahora solo falta que el clima renacentista y el conocimiento interdisciplinar se apoderen de la gestión de este museo, si quiere abrirse un nicho entre la vasta oferta que pulula por doquier.



Aunque Ontinyent, según su edil Pablo Úbeda, aboga por «seguir siendo Ciudad de la Ciencia y la Innovación», tal y como señalaba el mes pasado a raíz de la presentación de un informe prometedor: «Innovación Empresarial en Ontinyent», de los profesores Cerverón e Ybarra. Donde se constata la «ventaja competitiva» de la ciudad. También señala que pese al favorable «caldo de cultivo» institucional, «en la mayoría de los casos las empresas continúan optando por innovar con recursos propios», o sea unos 80.000 euros. Esa suma no pasa de ser pura calderilla, ante el reto de la necesaria creatividad.



En esa coyuntura por el conocimiento, cabe destacar el desembarco inédito y excepcional en la ciudad, al acoger, hace unas semanas la Conferencia de Rectores de la Universidades Públicas Valencianas (CRUPV), que preside el ontinyentí Manuel Palomar, rector de la Universitat d'Alacant. Además de los Morcillo (UV), Climent (Universitat Jaume I de Castelló), Mora (Politècnica de València) y Pastor (Miguel Hernández de Elx).



Y si las ideas son el germen del conocimiento, habrá que felicitarse por el anuncio para este sábado en el Centre Cultural de Caixa Ontinyent de la celebración del Día de la Creatividad. Lástima que para esta ocasión el gobierno ontinyentí haya perdido comba, y no figure entre sus colaboradores.