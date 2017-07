César Soriano ficha por el eterno enemigo

César Soriano es nuevo jugador del Alcorcón. El futbolista de Ontinyent se ha comprometido por una temporada con el equipo alfarero, eterno enemigo de los aficionados ontinyentins por el frustrado ascenso a 2ª A en la temporada 2009-10. Curiosamente, César formó parte del aquel once blanquinegro que cayó en Santo Domingo el 20 de junio de 2010. Un partido que César recuerda a la perfección aunque piensa que un profesional debe mirar siempre hacia adelante. «Hace mucho tiempo de ello y reconozco que me hacía mucha ilusión ascender con el equipo de mi ciudad pero no pudo ser. Soy optimista por naturaleza y me llega una oportunidad para volver a jugar en Segunda y al mismo tiempo me alegra ver como el Ontinyent tiene un proyecto para repetir una promoción de ascenso a 2ª A», ha explicado.

Pero eso es historia, aunque no olvidada para muchos. El presente ofrece un contrato de un año con el conjunto amarillo para el lateral izquierdo de Ontinyent el cual viene de jugar la temporada pasada en la S.D. Huesca a donde llegó después de ascender a Primera división con el Leganés. «El balance del ejercicio anterior con el Huesca lo califico de positivo, no en vano jugué 25 partidos y nos metimos en la promoción de ascenso pero nos encontramos con una gran equipo como el Getafe que nos eliminó», explica. A sus 34 años, César Soriano continuará ligado a la liga 1, 2, 3 intentando aportar su granito de arena para que el equipo que entrena Julio Velázquez cumpla el objetivo «de no sufrir tanto como el año pasado y si se puede aspirar a algo más, mejor. De todas formas, en esta categoría se necesita una buena planificación. De lo contrario puede sucederte lo mismo que al Elche y el Mallorca, los cuales descendieron a 2ª B la pasada campaña», concluye César Soriano.



Nemesio, primer fichaje

Por otro lado, el Ontinyent CF ha confirmado el primer fichaje para la próxima temporada en 2ª B. Se trata de Miguel Nemesio, centrocampista que llega procedente del Novelda donde ha jugado las dos últimas temporadas. Se trata de un futbolista con una gran zurda que creció en la escuela del Valencia CF. en la que coincidió, en la etapa cadete, con jugadores como Isco y Paco Alcacer. Es la primera cara nueva del nuevo proyecto blanquinegro después de las renovaciones de Rober, Abengózar, Soler y del héroe de Ibaia, Iván Vallés. El guardameta de Beniarrés ha renovado por dos temporadas con el club del Clariano, pero se irá cedido al Muro, para tener minutos en la Regional Preferente.

En otro orden de cosas, se han confirmado dos partidos más de pretemporada que cierran, salvo sorpresa, la pretemporada del club ontinyentí. Será el 9 de agost0 ante el Alzira en el Luis Suñer a partir de las 20 horas y el otro encuentro que falta para cerrar el círculo que tendrá lugar en el Clariano ante el Adarve, equipo del grupo madrileño, que al igual que los valencianos, ha conseguido el ascenso a 2ª B esta misma temporada. Una cita prevista para el 12 de agosto a las 20 horas y que servirá para presentar a la plantilla del equipo de la Vall ante su afición. El resto de partidos del Ontinyent para el mes de julio son los siguientes: Ontinyent - At. Saguntino, el día 22 en El Clariano, y también en casa el Ontinyent CF-Villarreal CF C, el día 29. En agosto, además de los dos citados, el equipo se medirá con el Carcaixent en Quatre Camins, el día 3, y contra el Atlético Levante en casa el 5.



Suben los pases de socio

El Ontinyent CF, a través de su presidente Adrián Márquez, presentó ayer lunes la campaña de abonos para la próxima temporada en la que destaca un incremento considerable con respecto a la temporada anterior en Tercera. El carnet de Tribuna para los partidos en casa de Segunda B costará 250 euros mientras que el de General 170, según informó ayer el club. En estos precios no están incluidos dos partidos denominados día del club. Además, el club ha lanzado la oferta de fidelidad en la que se hará un 25 % de descuento a aquellos socios que acudan un 90 % de los partidos de temporada, es decir, un total de 15. Esta rebaja se aplicaría la temporada 2018-19, según precisaron ayer.