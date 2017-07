El Ayuntamiento de Ontinyent no ha de devolver el dinero de la prima a la energía solar

Cuatro sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recibidas todas este mes exoneran al Ayuntamiento de Ontinyent de tener que devolver el dinero que le reclamaba el Ministerio de Industria por incumplir el acuerdo sobre el uso de energía fotovoltaica (placas solares). El tribunal ha resuelto anular las resoluciones del Ministerio de Industria y Energía de 2015 que acordaban la cancelación de la inscripción en el registro de preasignación de retribución de instalaciones fotovoltaicas. Se trata de las instalaciones fotovoltaicas existentes en los colegios públicos Carmelo Ripoll, Bonavista, Martínez Valls y Rafael Juan Vidal. En este último caso, la sentencia ya es firme y no cabe recurso contra ella.

El motivo por el que el ministerio había acordado las cancelaciones era que la inscripción, que efectúa la Generalitat Valenciana, se había producido el día 24 de noviembre de 2011, y la fecha máxima era el 21 de noviembre de 2011 es decir, tres días después y teniendo y cuenta que el día 21 era fiesta local en Ontinyent.

El Tribunal Superior de Justicia da la razón al Ayuntamiento de Ontinyent porque entiende que había llevado a cabo correctamente todas las actuaciones, y había presentado la documentación también de manera correcta y con un mes de antelación en la Generalitat Valenciana, administración, por tanto, que es la única responsable de no haberlas inscrito antes del día 21, pero no el consistorio. Así las cosas, no se puede imputar al Ayuntamiento de Ontinyent los efectos de los retrasos de la Generalitat en resolver la inscripción, vienen a señalar las sentencias

Según ha podido saber este diario, las resoluciones ahora anuladas comportaban dos efectos muy lesivos para las arcas públicas y las de los centros: por un lado, dejar de cobrar la electricidad producida a precio de prima y cobrarla a precio de mercado, y con efectos permanentes. Por otro, devolver el dinero cobrado por esta prima (desde noviembre de 2011 hasta 2015, cuando se resolvió la cancelación y se dejó de cobrar la prima). Los importes son: En el Carmelo Ripoll, 61.968 euros; en el Martínez Valls, 78.854 euros; en el Rafael Juan Vidal, 157.292 euros y en el Bonavista, 55.252,46 euros.

Con estas sentencias, el Ayuntamiento de Ontinyent no tendrá que devolver este dinero, ingresará los atrasos por las cantidades dejadas de ingresar desde 2015 hasta ahora (aproximadamente unos 125.000 euros) y se garantiza continuar cobrando la prima para la producción de esta energía.

Por último cabe recordar, que estas instalaciones fotovoltaicas se instalaron por un sistema de renting, a través del cual el Ayuntamiento de Ontinyent paga anualmente unos 95.000 euros.

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película. Es de las llamadas energías alternativas