Una encuesta taurina sin supervisión técnica ni jurídica

El concejal del PP Jorge Herrero reveló ayer que para poder utilizar la plaza sólo se necesitan dos simples requisitos: limitar el aforo, por el tamaño de las puertas en caso de desalojo, y que no se celebre ninguna actividad de noche. Son dos requisitos que requieren de un sencillo informe que un técnico municipal ya ha firmado en varias ocasiones, incluso el primer año del tripartito. Herrero dijo que «cuando uno es alcalde o concejal no debería ser de Esquerra Unida, de Compromís o del PSOE; debería serlo de todos los ciudadanos», y el actual tripartito de izquierdas, a su juicio, «eso no lo está respetando». Respecto de la encuesta «a la que dicen acogerse y respetar tanto», recordó que Miquel Lorente también montó una cuando estaba en la oposición para municipalizar la ORA. «Yo me acuerdo de todo lo que decía sobre lo horrible que era que la gestionara una empresa privada, pero se ve que esa encuesta, que salió a favor de municipalizarla, no la está respetando y mirad lo que está pasando con la ORA». Dijo que «duele que como institución, el Ayuntamiento de Xàtiva se esconda de esa manera y no se digne ni a contestar» las propuestas de los empresarios.

Una encuesta bajo sospecha

La sombre de sospecha sobre la manipulación de la encuesta salió a relucir de nuevo ayer. La consulta no estuvo supervisada por un notario, no existe informe jurídico (pese a reclamarlo con insistencia Ciudadanos) y se desconoce a día de hoy quién y cómo se supervisó el recuento de los votos.