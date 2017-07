Novillada, recortes y una corrida de toros componen la feria taurina

El empeño de los defensores de la fiesta de los toros en Xàtiva cristalizó ayer en un acto del que ni ellos saben calibrar las posibles consecuencias. Para la empresa que ha montado los festejos. Y para el Ayuntamiento de Xàtiva, que se puede meter en un aprieto judicial (otro) si persiste en la callada por respuesta. El empresario Carlos González y el portavoz del Club Taurino Punteret, José Calatayud, presentaron ayer en la cafetería La Bodeguilla la programación taurina de la Fira. Lo hacen, convencidos de que el silencio administrativo a su propuesta de programación es una respuesta favorable. Pero el consistorio ya ha señalado que no concederá el permiso especial que el coso necesita para que se pueda utilizar. ¿Habrá, por lo tanto, toros en Xàtiva esta Fira?

La programación dada a conocer ayer consta de tres festejos, programados para los días 16, 17 y 18 de agosto. Se trata, por ese orden, de una novillada sin picadores, una exhibición de recortadores y una corrida de toros con reses de la ganadería de Palha (Portugal) para los diestros Sánchez Vara, Román y Jesús Duque. A la convocatoria de ayer acudieron los concejales de la oposición Jorge Herrero (PP) y Juan Giner (Ciudadanos).

«Sabemos que quieren prohibir los toros, que se quieren cargar la fiesta y que nos van a poner todas las trabas... Pero el asunto está muy claro: el ayuntamiento tiene por registro de entrada dos propuestas, de julio de 2016 y de enero de 2017, que no ha tenido la ética, la educación ni la valentía de contestar. Aunque fuera para decir que no quieren que haya toros. Así que el silencio administrativo es un sí», resumió ayer Calatayud, quien se mostró combativo con unas decisiones municipales basadas en «en el engaño y la ilegalidad».

Lo que era una rueda de prensa se convirtió en poco menos que una asamblea. Y piropos no fue precisamente lo que recibió el equipo de gobierno que preside Roger Cerdà. El concejal Ignacio Reig fue uno de los más aludidos. Calatayud citó unas palabras suyas del viernes en un medio en las que acusa a los protaurinos de dividir y les advierte de que por se camino no llegarán a ninguna parte. «El único que ha divido „enfatizó Calatayud„ es el ayuntamiento. En Xàtiva jamás ha habido clima antitaurino alguno, y ellos han creado un problema donde no lo había. Ellos son los que han dividido, los que han encabronado. Si este año en los toros algún descerebrado viene a montarla será por ese clima de división que han creado ellos», zanjó. También criticó con dureza a Reig por su «falsedad» ya que en 2015 y tras presidir la corrida de toros, «me dijo que había sido una experiencia fantástica y que iban a darle todo el realce posible a la plaza», reveló. El exnovillero Juan Vicente Calatayud añadió en ese sentido que en una conversación con Roger Cerdà, el primer edil le aseguró que «estuviéramos tranquilos, que él no pasaría a la historia como el alcalde que se ha cargado los toros. Y Reig me dijo que la encuesta no era vinculante», contó.

El empresario de la próxima feria taurina dijo sentirse muy seguro y avisó de que se reserva «las acciones judiciales» que quepa tomar si el ayuntamiento le impide finalmente programar toros. En ese sentido, el abogado José Luis Gutiérrez señaló ayer que si no dejan llevar a cabo la feria taurina se puede demandar al ayuntamiento «por los costes ocasionados y por el lucro cesante», indicó.

También revelaron que EU, formación que por boca de su líder, Miquel Lorente, «no es quien más fuerza ha hecho» contra los toros, como dijo en Levante-EMV el sábado, «sí que es la que ha presionado más». Y señalaron al edil Miquel Alcocel. «Se lo ha tomado como un tema personal; está empeñado en prohibir los toros y a la mínima que puede presume de que lo ha logrado», se escucho decir ayer.

Calatayud acusó al equipo de gobierno de «dejar caer la plaza; se está pudriendo poco a poco y si seguimos así se convertirá en un solar», al tiempo que dijo que escudarse en la «encuesta ilegal» es «un acto más de cobardía». Y retó a que algún técnico o cargo firme por escrito que no se hacen toros por el resultado de dicha encuesta