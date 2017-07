Educación adjudica las obras en el IES Francesc Gil con una rebaja del 25%

La Conselleria de Educación ha adjudicado a la empresa Construcción y Decoración Argamasilla, SL las obras de reforma programadas en el edificio principal del IES Francesc Gil de Canals por 101.203 euros. La oferta de la contratista rebaja un 25% el presupuesto inicial de los trabajos, que se licitaron por 135.000 euros hace medio año. El consistorio tiene previsto que la actuación se inicie «de manera inminente», aunque todavía no hay una fecha concreta, a la espera de que los responsables de la adjudicataria se coordinen con la conselleria y el centro. El plazo de ejecución estimado del contrato es de seis meses.

El proyecto persigue mejorar el aislamiento térmico, eliminar las barreras arquitectónicas y adecuar los aseos de la planta baja del instituto. Para ello, se sustituirá la carpintería exterior original de una superficie global de 3.100 m?2; por materiales de aluminio. La antigüedad y el paso del tiempo han hecho mella en las ventanas, que presentan un elevado grado de deterioro: desde que se construyó el edificio, hace 35 años, no han sido objeto de ninguna intervención, como gran parte del inmueble.

Del mismo modo, los aseos de los profesores, en la planta baja, se encuentran con la distribución de origen y disponen de pasos que no son accesibles a las personas con movilidad reducida. El acceso principal también se adaptará con rampas hoy inexistentes junto a las escaleras. El alcalde y concejal de Educación de Canals, Ricardo Requena, valora la actuación como «uno de los primeros éxitos» de su área, fruto del compromiso manifestado por la conselleria que dirigie Vicent Marzá para dignificar el Francesc Gil tras décadas de abandono. Las obras se suman al importante esfuerzo que ha desplegado el centro educativo para reparar con fondos propios las goteras que este curso obligaron a suspender las clases. A pesar de la envergadura de las obras, Requena indica que no dejan de ser «un parche», dado el precario estado de las instalaciones. Educación incluyó la rehabilitación del centro y la edificación de un aulario de nueva planta en el listado de actuaciones prioritarias de cara a 2018. El alcalde piensa insistir para que no se olvide el proyecto original consistente en construir una nueva infraestructura adecuada a la realidad actual. Requena, que se ha reunido doce veces con los responsables del departamento autonómico desde 2015, hace hincapié en que el Francesc Gil recibe alumnos de toda la comarca.

?Aprovechando la época estival, el Ayuntamiento de Canals está llevando a cabo obras en todos sus centros educativos públicos. En el CEIP Vicent Rius se están adecuando las aulas de infantil para que dispongan de patio propio y una zona de juegos. En el CEIP José Mollá se han adjudicado unos trabajos valorados en 40.000 euros para mejorar los accesos, reformar el comedor escolar y las redes de agua. En la escuela infantil de la Torreta se está ultimando un proyecto para sustituir la cubierta de uno de los edificios, que data de la época de la II Repúbica. Una inspección detectó que el techo estaba carcomido, por lo que se requirió su sustitución urgente. El consistorio sufragará los 30.000 euros de la obra, según detalla el alcalde Ricardo Requena.