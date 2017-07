El Olímpic se pone a entrenar el lunes bajo las órdenes del renovado técnico Jero López

El entrenador del Club Deportivo Olímpic, Jero López, se prepara para iniciar este lunes una nueva pretemporada, su segunda al frente de la plantilla. Lo hará con un nuevo ayudante, Eduardo Rifaterra, quien ocupará el puesto de segundo entrenador. Carlos Matamoros no continúa en el club. Rifaterra anunció la pasada semana que dejaba la práctica del fútbol como jugador. De esta manera va a continuar vinculado con el club setabense. El lunes, a las 18.30 horas, en el Campo Murta, el Olímpic de la temporada 2017/18 comenzará la pretemporada. Primera semana de trabajo con algunas sesiones dobles, incluso se trabajará sábado. Lo hará, en principio, con todavía muchos de sus protagonistas por concretar, y eso que, según el técnico «llevamos una semana pendientes de renovaciones, hablando con jugadores, para ir construyendo un equipo».

El entrenador considera «normal» el que su propia renovación tardara en confirmarse pues «el club tenía que tomarse unos días, tenían que reunirse, concretar cosas, entiendo que no tuvieran prisas y tampoco yo. Cuando nos hemos sentado hemos alcanzado un acuerdo pronto y contentas las dos partes», asegura. Para el primer partido de pretemporada habrá que esperar al 29 de julio cuando en la Murta se reciba al Atlético Saguntino, de segunda B.

A lo largo de la semana se ha avanzado respecto a bajas, altas y renovaciones. Así se han confirmado las renovaciones de Paco, Berna y Pepín. También la del entrenador Jero López. No han renovado Juanma, Carrasco, Edu Serrano, Bryan y Pablo Redondo. Hasta ayer viernes el único fichaje es el de Tobías, centrocampista diestro procedente del Paterna que con anterioridad jugó en el Saguntino y en el Paterna. Entiende que las renovaciones no sean fáciles pues «forma parte del mundo del deporte. La mayoría de jugadores se han revalorizado y los clubes se han fijado en ellos. Vamos a poder retener a los que queremos y luego trataremos de incorporar jugadores con ganas e ilusión», según ha recalcado Jero.

El técnico quiere incorporar jugadores «que generen ilusión,jugadores con ambición y que nos permitan arrancar bien. Nuestro primer objetivo es empezar bien y que se perciba que tenemos un equipo competitivo. Que todo el mundo esté tranquilo, tendremos equipo», tranquiliza el técnico. Pero recuerda que «el año pasado por estas fechas las cosas las veíamos difíciles y complicadas tras un descenso. Ahora el listón está alto, pero solo hay que pensar en hacer bien las cosas otra vez. Si lo hemos hecho no tenemos por qué no pensar que sea posible volverlo a hacer», asegura. El entrenador del Olímpic ha insistido en que «el club está trabajando mucho y estamos todos en ell0», zanja.

La próxima semana, además del inicio de la temporada, el club celebrará su asamblea general. Será el jueves, desde las ocho de la tarde, en el CCX de Xàtiva y con asuntos destacados en el orden del día como la ratificación del presidente, Javier Úbeda; la aprobación de las cuentas de la anterior temporada y el plan de desarrollo de la próxima temporada. Será entonces cuando se expliquen los cambios en plantilla, en el cuerpo técnico y en directiva. Y primera semana de venta de abonos para la próxima temporada. Aquellos que renueven antes del 31 de julio podrán elegir asiento en tribuna central y lateral, indica el club.