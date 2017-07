Revolución en la Fira d'Agost

No es un ligero cambio cosmético. Es un lavado de cara en toda regla. A falta de un mes para la Fira d'Agost de 2017, la nueva zonificación ideada por el Ayuntamiento de Xàtiva para modernizar el evento comienza a tomar forma. El gobierno municipal ha apostado por ampliar la superficie comercial a cinco nuevas calles, ha creado nuevos espacios específicos de venta, ha reordenado el recinto ferial y ha establecido una segmentación claramente señalizada que se plasmará en los mapas distribuidos a los visitantes.

Seis vías de evacuación facilitarán la entrada de vehículos de emergencia en puntos como Carlos Sarthou, Portal de València, Portal del Lleó o Gonzálo Viñes y se crearán tres puestos de información en las principales entradas de la Fira. La carpa municipal, eje neurálgico del evento, se desplazará a la Font del Lleó para convertirse en un gran estand que dará cabida a todos los medios informativos. Al lado habrá un nuevo espacio destinado a promocionar a empresas e instituciones.

La parte delantera del ayuntamiento se reservará para las exhibiciones y espectáculos y se acondicionarán nuevas zonas de sombra y descanso en la Glorieta y en la entrada del Jardín del Beso.

La nueva distribución incorpora dos «miniferias»: una dedicada al motor en la Avda. Acadèmic Maravall -según el alcalde Roger Cerdà se pondrán a la venta 200 coches- y otra en las inmediaciones, enfocada a la promoción turística, con la participación de ciudades como Gandia, Dénia, Xàbia que expondrán su oferta, junto a la diputación. El doble sentido de la circulación en la avenida Maravall no se activará a raíz de los cambios, que fuerzan a una reorganización de calado del tráfico en otras zonas afectadas por la ampliación.

En la Plaza Santa Ana, por otro lado, se instalará un mercado de productos tradicionales autóctonos, mientras que las atracciones para adultos se reubicarán en la calle Pintor Juan Francés y los chiringuitos falleros, en el Jardín del Beso. La Glorieta José Espejó se convertirá en una zona gourmet de tapeo con «food trucks» (gastronetas) y la venta ambulante se concentrará en la zona de la Fuente de los 25 chorros. Cerdà puso ayer el acento en la voluntad municipal de que la Fira tenga «una imagen global más moderna en la vertiente comercial y ajustada a los nuevos tiempos». La nueva ordenanza municipal es mucho más restrictiva y escrupulosa con los puestos de venta, que se ubicarán encima del asfalto a lo largo de Jaume I y Selgas para que los peatones puedan transitar cómodamente por las aceras libres de obstáculos. El técnico Juli Verger dijo ayer que «se ha procurado mover lo mínimo posible» a los feriantes tradicionales y, aunque algunas solicitudes se han rechazado por no cumplir las nuevas condiciones, el número final de paradas de venta será similar al de años anteriores, puesto que hay abundante lista de espera.

Los operarios municipales trabajan a destajo para materializar los cambios que requiere la nueva zonificación. El ayuntamiento ha invertido 60.000 euros en reformar los alcorques de Selgas -para facilitar el paso de peatones-, acondicionar de la instalación eléctrica de la avenida de Juan Francés y el Jardín del Beso o mejorar las instalaciones de drenaje y de agua potable en el recinto ferial, entre otras actuaciones desplegadas.



Más de 100 actividades

La programación de 2017 engloba más de un centenar de actividades. El alcalde la describe como «completa y participativa», haciendo hincapié los 30 colectivos involucrados. Pese a los rumores, la nueva ordenación no afectará a la carrera de motos, que se mantiene en el mismo trazado y día, el 15 de agosto. Además, el impulso del club ciclista Bicicletas Sanchis ha permitido recuperar la 29ª edición del trofeo ciclista, que no se celebraba desde 2011. La competición «Élites sub-23» del 18 de agosto será puntuable en el ranking nacional y en el Challeger de la Comunitat Valenciana. El trazado abarca 140 kilómetros con salida y meta de la Baixada de l'Estació. En la Fira del Bestiar también se habilitará una pista reglamentaria en una carpa de 1.600 m2 donde se celebrará un concurso autonómico (no puntuable) de doma vaquera ecuestre, organizado por la Font del Saladrar.

Los escenarios de 2016 se mantienen: la zona joven por las noches en el Jardí de la Pau con DJ, grupos locales y raperos; el Festival de la Cançó y el teatro adulto en la plaza de la Seu, además del teatro infantil en la del Mercat. Desaparece del programa, en cambio, el concurso de hambuerguesas.