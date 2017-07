Buscan a una joven de 14 años de Canals desaparecida

Los padres de Ana Cristina Martínez Barberá buscan desde el pasado sábado por la mañana a su hija, Ana Cris, de 14 años y vecina de Canals, que se fue con un amigo de 17 años el pasado sábado por la mañana y de la que no tienen noticias desde entonces.

El padre ha explicado a Levante-EMV que el sábado por la mañana, a las 7:30 horas, "me fui a la panadería a por el pan y desde entonces no sabemos nada de ella".

Cristóbal Renato Martínez, habló con ella y con el amigo el mismo sábado, antes de irse a la panadería, y no han vuelto a tener noticias de su hija, a la que buscan desesperadamente. "Solo queremos que aparezca", clamaba desesperado. El hombre, que está en contacto con la Guardia Civil, con la que colabora para encontrar a su hija, explicaba nervioso que "el sábado me fui a la panadería y antes hablé con ella y con el amigo, pero ya no hemos vuelto a saber nada".

Ana Cris, como la conocen en su localidad, Canals, tiene el pelo largo de color azul en la parte superior y amarillo en la inferior, según los datos facilitados por la familia para que cualquier persona que la encuentre se ponga en contacto con ellos. La joven vestía pantalón corto negro y top negro, con unas zapatillas Adidas negras y azules, y se fue con una mochila negra con estampados marrones.