Localizan en Gandia a la menor de Canals que se fugó con otro joven

Ana Cristina Martínez Barberá, la joven de 14 años de Canals desaparecida desde el pasado sábado, fue encontrada ayer por la tarde en Gandia. La chica se había escapado ese día por la mañana con un chico al que había conocido a través de las redes sociales y el padre confirmaba ayer que sobre las siete de la tarde había sido localizada en Gandia, junto al chico con el que se había fugado. Al cierre de esta edición la Guardia Civil trasladaba a la joven desde la capital de la Safor hasta su domicilio en Canals, según informaba el padre, Cristóbal Renato Martínez, a Levante-EMV. El progenitor explicaba horas antes que Ana Cris, como conocen familiarmente a la chica, podría haberse escapado influenciada por el chico y confiaban que se tratase de una «chiquillada» y que «regrese cuánto antes a casa», manifestaba a primera hora de la tarde, antes de localizarla.

Cristóbal explicaba que el sábado a las siete y media de la mañana salió a comprar a la panadería y antes de marcharse habló con su hija y que al regresar ya no estaba. Según detalló el padre, la joven se marchó con un chico de 17 o 18 años de Madrid al que había conocido días atrás a través de la red social Instagram. El chico se había presentado el viernes por la noche en Canals, sin que la joven lo supiera, para darle una sorpresa. El sábado por la mañana se marcharon los dos juntos y desde entonces la familia no tenía noticias de la menor.

El padre de Ana Cris indicó que el joven es amigo de otro chico al que su hija conoce desde hace un año, también por Instagram. Según explicaba Cristóbal, «el chico se presentó el viernes por la noche en Canals para darle una sorpresa a mi hija, que fue a buscarlo, junto a dos amigas, a la estación de tren de Canals». Los padres no aceptaron que el chico, al que su hija solo conocía por Instagram y desde hacía pocos días, se quedara a dormir en su casa. El sábado la familia se iba a la playa, a Benidorm «y le dijimos a mi hija que el chico no podía venir porque no cabía en el coche. Ella me dijo que tampoco vendría, pero le dije que sí tenía que venir», relataba el padre, que añadía que a las 7:30 horas «me fui a la panadería a comprar para irnos a la playa y cuando regresé ya no estaba». Al parecer, la hija le dijo a su madre que salía un momento, pero ya no regresó.

Sin documentación y una mochila

Cristóbal Renato Martínez manifestaba que su hija el sábado «se levantó antes de lo que suele hacerlo. Siempre le cuesta y tengo que llamarla varias veces, pero el sábado se levantó antes. Y no se arregló ni nada». El padre explicaba que Ana Cris se marchó «sin llevarse ropa ni documentación, solo con una mochila y lo que llevaba puesto», un pantalón corto negro y un top negro, y unas deportivas negras y azules.

La familia denunció la desaparición a la policía y la Guardia Civil, que trabajaban por encontrar a la menor, que hasta ayer por la tarde no se había puesto en contacto con su familia ni con sus amigas y tenía el móvil desconectado. El susto finalizó ayer por la tarde con la localización de Ana Cris en Gandia y el padre expresaba aliviado, mientras esperaba la llegada de su hija a casa, que «es una gran alegría».