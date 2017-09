El Olímpic sufre la primera derrota en liga tras perder ante el Orihuela

Primera derrota del Olímpic en liga. Los de Xàtiva cayeron anoche por la mínima (0-1) ante el Orihuela en la Murta. Floja primera parte, especialmente de los locales, porque al menos el Orihuela acertó en una de las pocas ocasiones de gol creadas. Los cambios introducidos en el once local de inicio no dieron el rendimiento esperado y en la segunda no bastó con la intención porque no hubo remate por parte de los locales.

Partido «loco» en sus inicios, con poco control del juego por ambos equipos. Las pocas aproximaciones al área rival con algo de peligro fueron para los de Jero López. La primera oportunidad clara fue para Iván quien en el minuto 14 se llevó el balón entre los centrales y solo ante Paco no pudo batirle. Cumplidos los 30 minutos el partido seguía «descontrolado», con demasiadas pérdidas e imprecisiones por ambos equipos. Justo a la media hora, en un contragolpe Carrascosa se plantó solo ante Emilio pero éste salvo el mano a mano. Minutos después, tras una pérdida de balón en ataque, el Orihuela se movió rápido por la izquierda, Rodri centró e Iván, solo, marcó a placer. Los de Xàtiva tomaron entonces la iniciativa, pero seguían sin combinar bien cerca del área oriolana. Carrascosa, el más activo, disparó alto y el Orihuela llegó al descanso más seguro en su juego.



Sin oportunidades claras

El segundo tiempo empezó con mayor posesión para el Olímpic y Berna estuvo cerca de sorprender a Emilio con un remate de cabeza. El Orihuela daba pocas opciones en defensa y conseguía acercarse con cierto peligro. Jero López hizo dos cambios tratando de mejorar el juego ofensivo y Trujillo tuvo su oportunidad, pero reaccionó bien la defensa oriolana. Duco se lesionó en el 71 y dos minutos después el visitante Antonio no acertó en un remate. El Orihuela era superior a los locales, incapaces de crear ocasiones claras, y Rafita pudo hacer el segundo. El Olímpic apretó en los últimos minutos, pero sin conseguir ninguna oportunidad clara de gol.

El entrenador visitante, Miguel Ángel Villafaina, expresó tras el encuentro que «ha habido un partido de dos fases. Hasta el minuto 75 ha sido el partido que queríamos, el gol ha llegado en una situación que hemos trabajado mucho. Les he pedido tensión tras el descanso, que jugaran en campo contrario, y hemos buscado el 0-2. Al final nos ha tocado sufrir por no haberlo cerrado, pero es una victoria que nos da prestigio, aunque hay que ser realista y reconocer que arriba ellos todavía están en construcción».

Por su parte, Jero López destacaba «un partido contra un gran equipo donde ha sido determinante quién acertara primero. Hemos tenido las nuestras pero no hemos acertado, era complicado combinar bien ante un equipo que acumula muchos hombres en esa zona. Lo de Escobar es causa de la competitividad y de las diferentes opciones que tenemos. Solo hemos perdido un partido y llevamos cuatro de liga, afrontaremos el próximo ante el Alzira con convicción y confianza». El técnico explicó que Moscardó sufre un edema óseo y será baja al menos durante un mes más.