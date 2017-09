El Ontinyent CF sigue sin encontrar el camino del gol en el Clariano

El Ontinyent CF se acercó de nuevo al triunfo ante uno de los grandes de la categoría, el Mallorca. El equipo blanquinegro gozó de claras oportunidades para haber cambiado el destino del encuentro, pero de nuevo no estuvo acertado en los metros finales. Es la mayor preocupación de los aficionados que todavía no han visto marcar a su equipo en el estadio Municipal El Clariano y mucho menos vencer en ninguno de los tres partidos como local.

Uno de las razones esgrimidas por el técnico del Ontinyent es la entidad de los rivales: Cornellà, Villarreal B y Mallorca, tres de los cuatro primeros clasificados, han pasado por el remodelado estadio ontinyentí. Aún así, la preocupación es «relativa porque hemos generado ocasiones suficientes para haber anotado algún gol en los tres partidos, además muy claras, en ese sentido sí que preocupa, pero también hay que tener en cuenta la entidad de los rivales que han pasado por aquí: Cornellà que está arriba, el Villarreal B que aquí vino con todo, la semana siguiente no, pero a Ontinyent vino con todo, y este fin de semana el Mallorca», analiza Vicente Parras.

No obstante, el equipo no ha sido inferior a ninguno de los tres contrincantes que han desfilado por la capital de la Vall d'Albaida, tal vez sesenta minutos ante el mini submarino. Un gran mérito para una plantilla con un déficit de pretemporada, con jugadores que llegaron en las últimas semanas de agosto y que todavía no están en la forma idónea. Pasados quince días de septiembre, el técnico ilicitano asegura que sus jugadores están cerca del 100 % «porque en el aspecto físico, el rival no ha terminado mejor que nosotros, desde el punto de vista táctico ninguno de los oponentes nos ha superado. Otra cosa es que tengamos carencias, al final la calidad tiene que salir, sobre todo en el área rival. En definitiva, salvo en el tema de aprovechar las ocasiones, en entrega y compromiso se ha visto que no se le puede reprochar nada a nadie».



Un Ontinyent sin complejos

Otro de los aspectos destacados que deja el partido ante los insulares es el arranque del partido, con un Ontinyent descarado, sin ningún complejo, sacando los colores a los centrales Raillo y Xisco Campos. El inicio explosivo del Ontinyent entraba dentro de lo previsto «ya que pasara lo que pasara no era cuestión de miedo, sabíamos que debíamos salir de esta manera aunque la preocupación era saber si íbamos a aguantar físicamente los últimos quince minutos. Nos ha salido bien, simplemente nos ha faltado el gol y sin él es muy difícil. Nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno, pero si no haces gol no puedes ganar», concluía el técnico del Ontinyent tras el partido ante el RCD Mallorca.