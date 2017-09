Ontinyent repite entre las ciudades con la vivienda más barata, con 551 ?

Ontinyent vuelve a situarse entre las ciudades con el precio de la vivienda libre más barato. La capital de la Vall d'Albaida es una habitual en el ranking del valor asequible de la vivienda, que ha llegado a liderar en algunas ocasiones, y en el segundo trimestre del año la ciudad repite entre las más baratas a la hora de adquirir una vivienda. Con 551,5 euros el metro cuadrado, Ontinyent es la segunda ciudad con el precio de la vivienda más barato, solo superada por Elda, con 510,9 ?/m2, según datos publicados ayer pro el Ministerio de Fomento, relativos al valor tasado de la vivienda. Por detrás de Ontinyent se sitúa en la lista de ciudades con el precio más barato Villena, con 584 euros. Unos datos que señalan que la vivienda libre ha bajado su precio un 0,1 % en el segundo trimestre en la Comunitat Valenciana respecto al mismo periodo de 2016, fijándose este año en los 1.149,6 euros por metro cuadrado. A nivel nacional, el precio se encareció un 1,6 %, hasta los 1.530 ?/m2.

En Ontinyent, el precio de la vivienda libre ha caído un 3% en el segundo trimestre de este 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el precio se situó en los 569,4 euros el metro cuadrado. La capital de la Vall d'Albaida cerró 2016 con un precio de 522,7 euros, manteniéndose entre las ciudades con el valor más asequible de los inmuebles. Entre las capitales de comarca del entorno, Ontinyent lidera la lista de precio más barato en este segundo trimestre del año, y sus 551,5 euros el metro cuadrado están por debajo de los de Xàtiva, con 657,4 euros el m2; Alcoi, 584,4; y Gandia, 760,9, según los datos de Fomento ofrecidos ayer.

El descenso del precio de la vivienda libre en Ontinyent coincide con un ligero movimiento en el sector de la construcción en la ciudad. La puesta en marcha de nuevas promociones de viviendas, después de años de «sequía» constructiva, apuntaba signos de ligera reactivación del sector. El pasado verano se iniciaban las obras de construcción de un bloque de viviendas en el Llombo (20 nuevos pisos), promoción que llegaba después de que a finales de 2016 se concediera la primera licencia de obra nueva -tras 6 años sin concederse ninguna- para una promoción de pisos en el barrio de Sant Josep (16 viviendas nuevas).



Cautela entre el sector

Sin embargo, estos movimientos en el sector inmobiliario han sido recibidos con «cautela» entre los profesionales. La Asociación de Promotores y Constructores de la Vall d'Albaida señalaba tras el inicio de las obras de la promoción de viviendas en el Llombo, este verano, que «está reactivándose, pero hay que tener mucha cautela», manifestaba el presidente de la entidad, Eleuterio Mancebo, que aún no se atrevía a hablar de recuperación del sector. Mancebo aludía precisamente al precio de la vivienda, unos precios que siguen «marcados por la crisis, no se han recuperado», y añadía que «la referencia aún es la de los precios de los bancos, pero ahora para la vivienda nueva los precios no son los que la gente piensa, subirán», auguraba el constructor. Ante ello, el presidente de la asociación de constructores instaba a «esperar a ver cuál es la demanda».