La alcaldesa al PP: «Deberían sentir vergüenza por haber llevado a Vallada a la ruina»

La alcaldesa de Vallada, M.ª José Tortosa, ha calificado de «intolerables» las críticas del PP dirigidas a su gestión de Valpark y ha enumerado la infinidad de reuniones que ha mantenido con todas las administraciones para dar una salida viable a un proyecto que, recuerda, es fruto «de los delirios de grandeza y los despropósitos» de un PP que «dejó un pueblo arruinado, con una deuda de 26 millones de euros». «Gobernaron todas las instituciones hasta 2015 y en seis años no han tenido ninguna iniciativa para Valpark, mientras yo me estoy dejando la piel por culpa de sus actuaciones erróneas e irresponsables. ¿Cómo se atreven a decir que no se está haciendo nada? Deberían sentir vergüenza». Tortosa se ha reunido en varias ocasiones con el conseller de Economia y ha logrado de la diputación el compromiso de ayuda para resolver el embrollo jurídico de los terrenos. La alcaldesa recuerda que Vallada es el tercer pueblo más endeudado de España por la «nefasta gestión del PP». El consistorio expropió terrenos en el parque que debían haber asumido las empresas urbanizadoras a un precio mucho más bajo del que fallaron los jueces y cargó con obras de urbanización que no le tocaban. «Los propietarios tenían derecho a defender el precio de sus terrenos», recuerda.