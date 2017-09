El PP de Xàtiva denuncia a la Policía el ataque en su sede

La sede del Partido Popular de Xàtiva, situada en la calle Botigues, amaneció ayer con dos grandes pintadas que invadían los cristales de la fachada. La agrupación local ha presentado una denuncia en la Policía Nacional y ha recabado testimonios entre los vecinos, aunque, de momento, se desconoce la autoría del ataque. Lo único que se sabe es que se produjo a partir de las diez de la noche. Una de las pintadas -borradas ayer noche por los militantes del PP- hacía referencia al conflicto que se vive en Cataluña: «Quan la injustícia es fa llei, la desobediència és un deure». La otra rezaBA así: «Corruptes, lladres i franquistes».

La portavoz del PP local, Mª José Pla, describe a los autores como «unos cobardes que se esconden y no dan la cara». No es la primera vez que la sede del PP sufre este tipo de actos vandálicos. En 2015, en la anterior ubicación de la Avenida Ausiàs March (en 2016 el partido se mudó al casco antiguo) los vándalos destrozaron las lunas exteriores del local. Las pintadas y las pegatinas son constantes. «Ya está bien. No tenemos porqué aguantarlo. Somos un grupo formado por gente que quiere trabajar por la ciudad», indica Pla, que agradece la cantidad de apoyos recibidos.

La propia presidenta del PPCV, Isabel Bonig, telefoneó a la agrupación para darle ánimos. El PP de la provincia de València expresó su «enérgica condena» al ataque en un comunicado en el que lo valoran como «una agresión a todos los demócratas que defienden el Estado de Derecho» y «al respeto democrático y la libertad ideológica».

Compromís lamenta la acción

Los populares creen que las pintadas son obra de «intolerantes» que «quieren romper la convivencia política», pero aseguran que «no lograrán amedrentar a quienes defienden la legalidad y la democracia como hoja de ruta».

Compromís fue la única fuerza que ayer se manifestó en las redes sociales. «Lamentamos actos como el que ha sufrido la sede del PP. Estas acciones manchan una movilización que ha de ser pacífica y cívica», señaló la formación, en alusión a las protestas que se suceden por la actuación del Gobierno para impedir el referéndum de Cataluña. Esta mañana, Esquerra Unida ha condenado las pintadas "por constituir un ataque a la libertad de pensamiento".