Visitas guiadas a los refugios antiaéreos de Ontinyent para celebrar el Día del Turismo

El Ayuntamiento de Ontinyent se suma a la conmemoración mañana miércoles del Día Mundial del Turismo con la puesta en marcha de un ciclo de visitas guiadas por los refugios antiaéreos de El Regall y Tortosa i Delgado durante los meses de septiembre y octubre. Serán un total de 23 visitas guiadas repartidas durante 5 días en los que también habrá puertas abiertas, 26 y 29 de septiembre y 1, 5 y 21 de octubre.

En la visita los participantes podrán contemplar un audiovisual sobre el papel de Ontinyent como ciudad acogedora durante la Guerra Civil y asistir a un simulacro de bombardeo en el refugio de Tortosa i Delgado, inaugurado el pasado mes de julio por el alcalde, Jorge Rodríguez, y la diputada de Turismo, Pilar Moncho, después de las obras efectuadas por el ayuntamiento con ayuda de la Diputació de València para su aprovechamiento turístico y cultural.

El concejal de Turismo, Pablo Úbeda, destacaba la importancia de «poner en valor elementos de nuestra historia que habían acontecido en espacio sin uso, porque con su recuperación podremos dotar en la ciudad de nuevos elementos de atracción», manifestaba. Durante la guerra civil, la ciudad era uno de los núcleos industriales que reorientaron su producción a la fabricación de munición para atender la demanda de armamento de guerra, convirtiéndose en un posible foco de ataques. Por eso la ciudad cuenta con entre 8 y 9 de estos espacios catalogados, la mayoría de ellos de difícil acceso.

La regidora de Política per a les Persones y presidenta de la Comissió per a la Recuperació de la Memòria Democràtica d'Ontinyent, Sayo Gandia, ha destacado el interés de la ruta turística por los refugios «para construir un discurso memorialista propio y característico de Ontinyent, que en el marco de la Guerra Civil tuvo la peculiaridad de ser una ciudad refugio que afortunadamente no sufrió los efectos de los bombardeos pero supo organizarse para proteger a los más vulnerables».



23 visitas en 5 días

Serán un total de 23 visitas guiadas repartidas durante 5 días en los que también habrá puertas abiertas: martes 26 de septiembre (11, 11.20, 11.40 , 12 horas); viernes 29 septiembre (11, 11.20, 11.40, 12); domingo 1 de octubre (11, 11.20, 11.40, 12, 12.20, 12.40 y 13 h.); jueves 5 de octubre (17.30, 17.50, 18.10 y 18.30); y sábado 21 de octubre (11, 11.20, 11.40 y 12). Los grupos se completarán con un máximo de 15-20 personas por franja horaria por orden de reserva en la oficina de Turismo (962916090).

Pablo Úbeda recordaba que en su primer año de funcionamiento, el refugio del Regall recibió más de 3.000 visitas, destacando que acciones como esta ruta «casan perfectamente con el lema de este año de la Organización Mundial del Turismo para el Día del Turismo, que es poner en valor el turismo sostenible como instrumento de desarrollo», concluía.