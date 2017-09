El Mon·Doc proyecta los últimos finalistas al premio

Mon·Doc, la Mostra de Cinema Documental de Montaverner, proyecta esta tarde a partir de las 18 horas los últimos documentales a concurso. Serán siete los cortometrajes que se podrán ver en el Auditori Luis Peiró. El primero será 56, dirigido por Marco Huertas y que narra la lucha de tres niños por conseguir los 56 kilos de arroz que necesitan para pagarse la escuela en Madagascar. El trabajo será presentado por su director. Le seguirá Temps d'Écoute, de Pol Penas, que presenta el género como condicionante de la salud e invita a la reflexión sobre los efectos de los roles de género en el acceso a servicios médicos.

Goyun, de Javier Gómez Bello, se proyectará a las 19:30. El trabajo demuestra que se puede viajar con muy poco y recibir mucho a cambio. Después llegará Tukk'eb Teere Ba (El viaje del libro), una historia que demuestra que el sentimiento fraternal no conoce fronteras. Está dirigido por Dani Millán. Muñecas Bravas, de Maximiliano González y Julieta Cherep, viaja a México DF para conocer el único hogar para prostitutas de la tercera edad que no tienen donde ir. Cerrará el bloque el multipremiado The fourth kingdom, de los valencianos Adán Aliaga y Àlex Lora. Una visión del sueño americano a través de un centro de reciclaje de plástico y reinserción de inmigrantes desamparados. La última proyección será la de Eleuterio Sánchez contra el Lute, a les 21 horas y con la presencia de Carlos Moro Lapierre, director de este documental que repasa la historia reciente de España a través del fugitivo más famoso del país. La cinta ha ganado esta semana el primer premio del Festival Internacional de Cine de Panamá.

Así concluirán las proyecciones de los 15 documentales que optan al Premi Mon·Doc. Mañana a las 20 horas será la entrega de premios y la proyección, por primera vez en España, de Joe's Violin, nominado en los pasados Oscar como mejor corto documental.