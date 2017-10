La Fira de la Pobla del Duc se enriquecerá con actividades

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ya ha iniciado los trabajos previos a fin de coordinar y planificar una nueva edición, la número doce, de la Fira Comercial i Gastronòmica, apuntaron ayer desde el consistorio. Al igual que la edición anterior, se pretende «promocionar y dinamizar los sectores productivos y el comercio de la localidad, estableciendo un marco de encuentro entre los empresarios de los diferentes sectores económicos de la localidad y los visitantes», apuntan. La presente eedición de la feria arranca este viernes y se prolongará el sábado y el domingo, añaden.

El ayuntamiento deseamos remarcar que la feria no sólo representa el comercio y la gastronomía local, si no que además ofrece una muestra variada y diversa de actividades culturales, exhibiciones de peluquería, desfile de moda y complementos, pasacalles de xirimiters y tabaleters, manualidades para los más pequeños, talleres, juegos, cuentacuentos y parques infantiles; exposiciones de patchwork, hípica, bailes de salón, bailes populares o música en directo con The Troupers, que versiona a ABBA.