Vicente Parras pide atrevimiento en los metros finales tras caer ante el Lleida

Nueva derrota del Ontinyent en casa, van tres seguidas y con el mismo resultado. Además, el desenlace ante el Lleida fue idéntico al de hace quince días ante el Mallorca, un gol desde el punto de penalti, aunque esta vez con mayor dosis de crueldad por tratarse del último segundo del encuentro y con suspense incluido ante la parada inicial de un Álvaro Campos que no pudo evitar el gol en segunda instancia. Un epílogo feroz del cual se debe aprender según comenta el técnico del Ontinyent. «Final cruel pero afortunadamente todavía estamos en la séptima jornada, pero aprendemos de estos errores o vamos mal. Hemos sabido sufrir cuando ellos estaban mejor porque a nosotros nos ha costado entrar en el partido. Luego se nos ha puesto el encuentro de cara con la expulsión y un remate clarísimo de Julen. Todo lo anterior no serviría de nada si marcamos en el minuto 90 y nos vamos a casa con el 1-0. Además, si no puedes ganar, al menos no lo pierdas y eso debemos aprenderlo ya. Si encima que tenemos pocos recursos nos pegamos los tiros a los pies nosotros mismos. Vamos mal», explica el técnico Parras.

Y es que la imagen del equipo ante el Lleida no dejó las mismas buenas sensaciones que los encuentros anteriores. A los blanquinegros le faltaron atrevimiento en los metros finales para meter el miedo en el cuerpo a los defensores leridanos. Según el entrenador ilicitano al grupo «le falta algo más cerca del área. No sé si el equipo no tuvo frescura o determinación pero cuando estas en los últimos metros tienes que creer que puedes hacer algo más. Un cosa es que no quieras arriesgar en tu campo porque el rival aprieta y otra bien diferente es que cuando llegas arriba tienes que sacar la calidad, un uno contra uno, una pared, un tiro desde la frontal o un pase interior», pide Parras.



Despiste en defensa

Con un jugador menos, el aficionado vio más factible la posibilidad de una victoria. De hecho, el Ontinyent dio un paso hacia adelante para conseguirlo pero se despistó en defensa en la última internada por banda derecha del conjunto catalán. Vicente Parras pide un equilibrio a su plantilla; atacar, pero no descuidar la retaguardia. «Tenemos que tener los pies en el suelo y saber este año quienes somos, cuáles son nuestros objetivos y cómo se consiguen, porque está muy bien ir a por el partido a falta de 5 minutos, pero tienes que guardar la ropa porque al final pierdes y se te queda una cara de tonto y a día de hoy estaríamos hablando que un punto no era tan malo ante el Lleida», concluye el ex del Elche.