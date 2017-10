la amenaza de la yesca

S i no se encuentra pronto un tratamiento combativo y eficaz contra la yesca, cientos de miles de vides están en peligro. Hace unos años estaba autorizado el arsenito sódico, que fue lo más eficaz que se ha utilizado en el campo para tratar las vides afectadas por este hongo, que ataca a la madera. Pero su utilización se prohibió en España en 2003, no así en otros países europeos, donde sigue siendo legal, por considerarse un producto cancerígeno. Desde entonces, los laboratorios no han dado con la fórmula de un producto eficaz para combatirla.

La yesca es un hongo que seca la planta. El problema es que se expande con mucha facilidad. No basta con arrancar las cepas infectadas, quemar los restos de poda o limpiar las tijeras. Las variedades de uva más sensibles a este hongo son la tempranillo, la monastrell y la syrah. Pero también se aprecia en otras. La enfermedad es contundente. Puedes ver un día una cepa vigorosa y sana, y a la semana siguiente marchitada y muerta. La yesca, como ocurrió con la filoxera, es una de las enfermedades más graves a nivel mundial en el sector. En denominaciones de origen como Ribera del Duero, Toro o Cigales se ha pasado de un grado de afección del 1,8% al 10,5% en pocos años. Y la tendencia, lejos de remitir va al alza. De forma lenta pero continuada. Quien suscribe da fe de ello. En un campo de 7'5 hectáreas de syrah, tengo más de cinco mil cepas afectadas y otro tanto ocurre con el tempranillo, que transformé de vaso a espaldera.