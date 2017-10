La Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes arranca el lunes y prevé nueve funciones

La Llosa de Ranes se llena de teatro un año más (ya son 24) y por espacio de tres meses. La XXIV Mostra de Teatre arranca el lunes próximo, festividad del 9 d'Octubre, y concluye el 10 de diciembre con la representación a cargo de los anfitriones, la compañía Gaudium. Un total de nueve propuestas de teatro amateur, los domingos, más una representación infantil prevista para el día 6 de diciembre, festividad de la Constitución, integran el programa de este año. En ella destacan dos obras muy célebres del teatro español: Yo me bajo en la próxima, ¿Y usted?, un éxito teatral de los 80 que protagonizaron Concha Velasco y José Sacristán, y Burundanga, que se representa en el teatro Lara de Madrid desde hace cinco temporadas.

Las versiones de Yo me bajo en la próxima... y Burundanga llegan a la Mostra de la Llosa de la mano del grupo Els Escalons, de Benetússer, y del Grupo de Teatro de Anna, respectivamente. El festival comienza este lunes con Una nit de maig, a cargo de La Vida es Bella Teatre, de Llocnou d'en Fenollet. El domingo 22 es el turno de Yo me bajo en la próxima ¿Y usted? El día 29 el Grup de Teatre de Guadasséquies pondrá en escena César Augusto. Ya en noviembre, el día 5 se anuncia Més nets... No!, a cargo de la compañía Olimel Teatre, de Paterna. El 12, la Tarumba, de Alzira, representará Culpable. Otra conocida comedia llega a la programación de la mano del Grup d'Amics del Teatre de Moixent. Se trata de Ponte el bigote, Manolo (el 19 de noviembre). Mientras que para el día 26, l'Altet en l'Aire, compañía de Agullent, tiene previsto representar Xé, quin home! El 3 de diciembre es el turno de Burundanga. Y el miércoles 6, Xana Teatre ofrecerá para los más pequeños y sus acompañantes la pieza infantil Les aventures del pirata Cor de Llanda. Finalmente, Gaudium Teatre, de la Llosa de Ranes, anuncia en esta XXIV Mostra la divertida Taüt compartit para el día 10: un enredo a cuenta de la incineración de las respectivas parejas de dos políticos tras el fallecimiento de ambas el mismo día.

Todas las funciones del festival de teatro de la Llosa de Ranes comienzan a las siete de la tarde del domingo de los días señalados anteriormente, en el Centre Cívic de la localidad. La muestra cuenta con el respaldo institucional del ayuntamiento y de la Diputación de Valencia, así como de la Federación de Teatro Amateur.