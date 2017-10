El Dia del Cant de Vicent saca a la luz dibujos de Ramos

El Dia del Cant de Vicent de este año será muy especial. El recital poético que desde hace más de un lustro tiene lugar en recuerdo de Vicent Andrés Estellés (Casa de la Cultura de Xàtiva, hoy a las 20 horas) contará con un invitado insólito: un ejemplar personalizado del poemario Hotel París con ilustraciones del artista plástico Joan Ramos que jamás ha visto la luz en público. La historia de este pequeño volumen se remonta a 1973. Es el año que se edita esta obra, escrita en 1954 pero que no se imprimió hasta casi veinte años después. Ramos compró un ejemplar. Y la poesía de Estellés (y los espacios blancos tan amplios que un libro de poemas suele contener) le inspiró para realizar un dibujo en cada una de las 21 piezas del volumen. El libro, por tanto, es único ya que jamás se ha reproducido en imprenta con ese acompañamiento gráfico, resaltaron ayer.

Según explica Antoni Martínez, impulsor del Dia del Cant de Vicent, se han fotografiado las páginas del libro y esa tarde se proyectarán en el acto previsto en la Casa de la Cultura. Para Martínez, «estamos ante una ocasion excepcional ya que Ramos ese libro lo ha enseñado a quien lo ha enseñado; no es algo que mucha gente conozca», asegura. Es más, el libro tiene su anécdota. Cuando Estellés estuvo en Xàtiva una de tantas veces, Martínez y Ramos, que fueron sus principales anfitriones, se lo mostraron y el poeta de Burjassot se quedó de piedra. «Se puso como un loco porque creía que la editorial había ilustrado sus poemas sin consultarle», cuenta Martínez. «Le explicamos que no, que esos dibujos estaban hechos sobre la hoja y que nadie más los tenía. Era como los subrayados que uno hace sobe un libro suyo, pero en vez de eso con ilustraciones magníficas, de una gran belleza», añade. Ramos ilustraría años después el libro Xàtiva con poemas de Vicent Andrés Estellés editado por Amics de la Costera en 1980. Esta vez, no sólo para uso privado.

Actuación de las hermanas Gil

En el Dia del Cant de Vicent de hoy está anunciada la intervención del colectivo Paraules de Fang, que leerá íntegro el poemario Hotel París, y las hermanas Paqui y Neus Gil, que pondrán voz y música. La Bicicleta Teatre, compañía que dirige Martínez, ha coordinado el acto. Lo presidirá el regidor de Cultura, Jordi Estellés. Precisamente, el concejal encontró semanas atrás en la Casa de la Cultura un lote de ejemplares de una separata del libro de la Fira de 1994 sobre Estellés. Esos ejemplares «eran inencontrables, los dábamos por perdidos», explica Martínez. Hoy está previsto entregar algunos y reservar parte del lote para futuras ocasiones, añade.