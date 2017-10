El Fons Valencià per la Solidaritat se renueva

El Fons Valencià per la Solidaritat presentó ayer la imagen ganadora del concurso de ideas para renovar su logotipo, una iniciativa que no es simple camdio de cara porque se enmarca dentro de un cumpleaños: la entidad celebrará en un acto público en Xàtiva el próximo 28 de noviembre su 25 aniversario. Para ello ha buscado una diseño «adaptado a los tiempos y los soportes actuales», en una propuesta presentada por el estudio TresT Comunicació de Dénia en la que, como explicaba uno de los sus responsables, Antoni Ortolà: «el círculo simboliza la unión entre municipios „en sus diferentes formas y colores„ para trabajar conjuntamente». Se le suma una gran letra C de cooperación que se cierra con el nombre de la entidad y que su presidenta y teniente de alcalde de Xàtiva, Xelo Angulo, señala que «nos ayudará a transmitir los valores de solidaridad e igualdad entre pueblos que inspiraron la creación y el trabajo del Fons», dijo ayer.

El jurado „formado por dos representantes políticos, dos periodistas, dos diseñadores gráficos y el gerente de la entidad, Esteve Ordiñana„, eligió por unanimidad la propuesta de Tres T Comunicació «entre otros motivos, porque evitaba tópicos muy gastados en el sector como las manos entrelazadas o los corazones», razonaba ayer el vicepresidente del Fons y concejal en Canals, Antoni Sánchez. Además de los mencionados, la rueda de prensa de presentación contó con la presencia de miembros del jurado como el diseñador Ramón Chorques o la vocal y concejala de l'Olleria Gloria Micó, además de Teresa Gavilà, de TresT Comunicació, el estudio que se llevará los mil euros de dotación del premio. Gavilà agradeció en su intervención de ayer «la profesionalidad del concurso» y el que se haya apostado por «huir de los estereotipos para retratar el trabajo del Fons de manera gráfica», según destacaba ayer. De hecho, la presidenta del Fons, ha recordado que esta misma semana en la que se ha presentado el nuevo logotipo, la entidad está realizando tareas de sensibilización sobre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible en las localidades castellonenses de Betxí y Nules, cuenta con una técnica desplazada a Bolivia para comprobar la marcha de los proyecto y estudiar la viabilidad de futuras colaboraciones, además de cuatro expertos municipales voluntarios cooperando con contrapartes en los países del Sur, una tarea que se quiere proyectar y presentar con la imagen que ayer veía la luz.